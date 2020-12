Biden beschuldigt Team Trump van obstructie

De Amerikaanse president in spe Joe Biden haalde maandagavond uit naar Donald Trump en diens medestanders. 'Vertrouwelingen van de president verhinderen een vlotte transitie, zeker als het over nationale veiligheid gaat.' Volgens hem spelen ze zo de vijanden van de VS in de kaart.

Ruim drie weken voor in de Verenigde Staten de machtsoverdracht plaatsvindt tussen de Republikein Donald Trump en de Democraat Joe Biden, blijven de relaties tussen beide kampen erg gespannen. Dat bleek maandagavond nog eens uit verklaringen van de voormalige rechterhand van Barack Obama.

Biden beschuldigde vertrouwelingen van Trump ervan hem en zijn transitieteam tegen te werken. 'Zeker als het over nationale veiligheid gaat. We krijgen van de huidige regering op dit moment gewoonweg niet de informatie die we nodig hebben in cruciale dossiers rond nationale veiligheid.' Volgens hem maken sommige leden van de huidige administratie zich schuldig aan 'onverantwoordelijk gedrag'.

Obstructie

Vooral politiek benoemde leden op het ministerie van Defensie en bij het Office of Management and Budget, verantwoordelijk voor de begroting, kregen een veeg uit de pan. 'Ze plegen obstructie en verhinderen een vlotte transitie', stelde Biden.

Hij waarschuwde dat ze met dergelijk gedrag de vijanden van de VS in de kaart spelen. 'Ik vraag u alle informatie te delen om te voorkomen dat verwarring ontstaat of dat we achter de feiten aanhollen en onze tegenstanders de kans geven die situatie uit te buiten.'

De president in spe herhaalde ook nog eens dat hij na vier jaar Donald Trump weer wil gaan investeren in diplomatie. Zo is Biden van plan zijn land opnieuw te laten toetreden tot de Wereldgezondheidsorganisatie, het klimaatakkoord van Parijs en de nucleaire deal met Iran.

Vertrouwen

'Op het vlak van buitenlands beleid bestaat op dit moment een enorm vacuüm. We moeten het vertrouwen terugwinnen van de wereld, die al manieren gevonden heeft om zonder ons te werken', zei de voormalige vicepresident.