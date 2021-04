Biden doet stap naar hervorming Hooggerechtshof

Belofte maakt schuld, wil het spreekwoord. En dus maakte de Amerikaanse president, Joe Biden, vrijdag een electoraal engagement waar. Hij zette zijn handtekening onder een decreet dat de weg effent voor de oprichting van een expertencommissie die zich gaat buigen over een hervorming van het Hooggerechtshof.

De hoogste rechtsinstantie van het land telt vandaag negen leden. Ze worden voorgedragen door de president. Zodra hun benoeming het fiat krijgt van de Senaat, zijn ze voor het leven benoemd. Tijdens hun mandaat buigen ze zich onder meer over maatschappelijk gevoelige kwesties zoals abortus of homorechten.

Heikele kwesties

Op verzoek van Biden buigt een groep Democraten en Republikeinen zich de komende zes maanden over enkele heikele kwesties. Hoeveel leden telt het hoogste rechtscollege van het land idealiter? Blijven die voor het leven benoemd of komen er beter limieten op de lengte van een mandaat bij het Hooggerechtshof? Hoe selecteren de opperrechters de dossiers waarover ze zich buigen? En welke regels en praktijken hanteren ze?

Het initiatief ligt gevoelig in de Amerikaanse politieke wereld. Vooral de Republikeinen steigeren. 'De president wil het Hooggerechtshof radicaliseren', tweetten Republikeinse leden van de commissie Justitie in het Huis van Afgevaardigden vrijdag.

De kritiek komt niet als een verrassing. Het Republikeinse kamp is best tevreden met de huidige samenstelling van de hoogste rechtsinstantie. Die telt vandaag zes conservatieve rechters, van wie er drie benoemd zijn door Bidens voorganger Donald Trump.

Progressief icoon

Ook de twee andere opperrechters die Trump voordroeg, hebben naar de normen van het Hooggerechtshof een 'jeugdige leeftijd'. Brett Kavanaugh is 56 jaar, Neil Gorsuch is drie jaar jonger. Ook zij kunnen volgens de huidige regels nog heel wat jaren zetelen in het hoogste rechtscollege.