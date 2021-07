Biden draagt tegenstander Google voor als antitrustbaas

De Amerikaanse president Joe Biden schuift Jonathan Kanter naar voren als hoofd van de mededingingsdivisie op het ministerie van Justitie. De nominatie van de Google-criticus is een nieuw signaal dat het Witte Huis wil optreden tegen de machtspositie van big tech.

Een half jaar na zijn aantreden als 46ste president van de Verenigde Staten is Joe Biden nog steeds druk in de weer met het invullen van alle vacatures op diplomatieke posten in het buitenland. Maar ook op heel wat ministeries zijn nog steeds verschillende functies niet ingevuld.

Een van die vacante posten situeert zich op het ministerie van Justitie. Daar wacht de mededingingsdivisie op een nieuwe baas. Als Biden zijn zin krijgt, komt daar weldra evenwel verandering in. De Amerikaanse president nomineerde dinsdagavond Jonathan Kanter voor die job.

Handhaving

In een communiqué betoogt het Witte Huis dat de advocaat de geknipte man voor de functie is. 'Kanter is een gerenommeerde advocaat met meer dan twintig jaar ervaring in mededingingsrecht. Tijdens zijn carrière toonde hij zich ook een vurige voorstander van een sterke handhaving van antitrustwetgeving en concurrentiebeleid', klonk het.

Kanter werkte jaren voor grote Amerikaanse advocatenkantoren. Vorig jaar trok hij de deur van het antitrustkantoor Paul, Weiss, Rifkind, Wharton and Garrison LLP achter zich dicht om zijn eigen bedrijf, The Kanter Law Group, op te richten. Eerder was hij aan de slag bij de Amerikaanse concurrentiewaakhond FTC.

De nominatie van Kanter is een nieuw signaal dat Biden en co. werk willen maken van de inperking van de macht van grote techbedrijven zoals Facebook, Amazon, Apple en Alphabet. Als advocaat vertegenwoordigde hij vaak bedrijven die de te sterke positie van Alphabets dochter Google aanvochten.

Google

Vorige maand had de Amerikaanse president al de 32-jarige Lina Khan, een andere criticus van grote technologiebedrijven, voorgedragen als hoofd van de Federal Trade Commission (FTC). In maart had Biden de 48-jarige Tim Wu, nog een uitgesproken tegenstander van de macht van big tech, aangesteld als zijn speciale adviseur voor technologie en concurrentiebeleid.

Als de Amerikaanse Senaat groen licht geeft aan de benoeming van Kanter als antitrustbaas, komt de advocaat op een cruciaal moment aan het hoofd van die divisie. In oktober vorig jaar opende Justitie voor het eerst in 22 jaar immers nog eens een monopolieonderzoek in de technologiesector.

Google moet zich verantwoorden voor het oneigenlijke gebruik van zijn dominante marktpositie. De dochter van Alphabet controleert zowat 90 procent van de onlinezoekmarkt in de VS. In Europa ligt dat percentage nog hoger. Om die positie te bereiken maakte het bedrijf gebruik van geheime deals met andere spelers in de markt, waaronder Apple.