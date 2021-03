Biden draait geldkraan open om economie aan te jagen en te vergroenen

De Amerikaanse president Joe Biden is vastbesloten het geld te laten rollen. Met investeringen in infrastructuur, onderwijs, sociale zekerheid en groene initiatieven wil hij de economie aanjagen en klimaatverandering en ongelijkheid bestrijden.

Meer dan een halve eeuw nadat Lyndon B. Johnson de armoede in de Verenigde Staten de oorlog verklaard heeft, staat zijn verre opvolger Joe Biden te trappelen om de strijd aan te gaan met de schijnbaar onbedwingbare ongelijkheid in zijn land. Want die zet volgens hem al veel te lang een rem op groter Amerikaans economisch welslagen.

Om de kloof tussen de armsten en de rijksten in het land te verkleinen brengt de 46ste president van de Verenigde Staten een meertrapsraket in stelling. Als hij zijn zin krijgt, draait de overheid de komende tien jaar de geldkraan open voor enorme investeringen in infrastructuur, onderwijs, sociale zekerheid en groene initiatieven. Volgens sommige bronnen aast Biden op 3.000 tot 4.000 miljard dollar voor zijn reconversieplan.

Infrastructuurwerken

Tijdens een bezoek aan Pittsburgh, een arbeidersstad in de swingstaat Pennsylvania, licht de Democraat woensdag een eerste tip van de sluier. In de Steel City, waar hij twee jaar geleden zijn race naar het Witte Huis op gang schoot, gaat Biden pleiten voor grote infrastructuurwerken.

Vriend en vijand zijn het erover eens dat veel bruggen, auto-, spoor- en waterwegen in de VS aan renovatie toe zijn. Heel wat van die infrastructuur dateert uit de jaren 50, 60 en 70 en verkeert in lamentabele staat.

Behalve op die traditionele investeringen mikt Biden op groene projecten. Hij wil geld uittrekken voor de bouw van laadpalen voor elektrische voertuigen, stuurt aan op de bouw van energie-efficiënte gebouwen en heeft centen veil voor de ontwikkeling van vooruitstrevende technologieën.

Vrouwen

'Nu het stimulusplan van 1.900 miljard dollar goedgekeurd is, is het tijd voor een volgend initiatief: de wederopbouw van de infrastructuur zodat we onze productiviteit kunnen opkrikken, aan concurrentiekracht kunnen winnen en een aanzienlijk aantal groenere en goedbetaalde jobs kunnen creëren', zei Biden vorige week tijdens zijn eerste grote persconferentie sinds zijn aantreden in januari.

Hij hoopt vooral meer vrouwen op de arbeidsmarkt te krijgen. Uit recente overheidsdata blijkt dat de arbeidsparticipatie van vrouwen in de VS tot 57 procent gezakt is, het laagste cijfer sinds 1988. De pandemie versterkte die trend. Zoals in wel meer landen waren het vooral vrouwen die zich het voorbije jaar bekommerden om de opvang van kinderen en ouderen toen de samenleving op slot ging.

Om het tij te keren is Biden van plan een ruimer vangnet onder de maatschappij te spannen. Hij gratis kinderopvang voor peuters creëren. Voorts moet een systeem van naschoolse opvang moeders de gelegenheid bieden vaker hun kans te wagen op de arbeidsmarkt. En gezinnen in de lage en middeninkomensklasse wil Biden een extra duwtje in de rug geven door hen kinderbijslag toe te kennen.

Factuur

Maar voor niets gaat de zon op. Dus duikt de vraag op: wie gaat de factuur betalen? De bedrijven en de hoge inkomens, als het aan Biden ligt. De Democraat broedt op de eerste grote belastingverhogingen in bijna drie decennia. Voor de vorige operatie tekende partijgenoot Bill Clinton in 1993.

Volgens de Amerikaanse pers bestudeert het Witte Huis plannen om de vennootschapstaks op te trekken van 21 naar 28 procent. Ook de vermogenswinstbelasting kan aandikken. Net als de taks op buitenlandse winsten van bedrijven.

Voor gezinnen die meer dan 400.000 dollar per jaar verdienen, geldt binnenkort mogelijk een belastingtarief van 39,6 procent, tegenover 37 procent nu. Ter vergelijking: in België bedraagt het tarief voor de hoogste inkomensschijf 50 procent.

Helse strijd

Nu al staat vast dat de president een helse strijd wacht om zijn voorstellen door het Congres te loodsen. Terwijl Bidens partijgenoten in het Huis van Afgevaardigden een krappe meerderheid hebben, bezetten Democraten en Republikeinen in de Senaat elk 50 zitjes.

Bij stemmingen met een gewone meerderheid kan vicepresidente Kamala Harris het pleit in het voordeel van de Democraten beslechten. Maar voor ambitieuze plannen zijn 60 stemmen nodig om het document voor ondertekening op het bureau van Biden te doen belanden.