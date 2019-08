Biden herpakt zich in Democratische presidentsrace

Tijdens het eerste debat had vooral Kamala Harris, een Californische senatrice met Afro-Amerikaanse en Indiase roots, Biden snoeihard aangevallen voor zijn bochtige parcours inzake burgerrechten. Dit keer was het Cory Booker, een zwarte senator uit New Jersey, die Bidens hervorming van het strafrecht in de jaren 90 laakte omdat ze Afro-Amerikanen disproportioneel vaker in de cel deed belanden.