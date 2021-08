Biden krijgt infrastructuurplan van 1.000 miljard dollar door Senaat

De Democraten en Republikeinen in de Amerikaanse Senaat scharen zich achter een investeringsplan van 1.000 miljard dollar om de verouderde infrastructuur in de VS aan te pakken. Dat is een opsteker voor president Joe Biden.

Bidens infrastructuurplan is een afgeslankte versie van 'The American Jobs Plan' van 2.250 miljard dollar waarmee hij in april op de proppen kwam. In het huidige plan wordt 1.000 miljard dollar geïnvesteerd in onder meer wegen, bruggen en betere internetverbindingen. Normaal zou de Senaat het plan dinsdag in een finale stemronde zijn zegen geven.

Opvallend is dat de Democraten in de Senaat 18 Republikeinen over de streep konden trekken. Het infrastructuurplan zat lang geblokkeerd door de filibuster, de regel die maakt dat 60 stemmen nodig zijn om een wet zonder vertragingsmechanismen of kleerscheuren door de Senaat te krijgen. Dat veranderde in juni, toen tien senatoren - vijf Democraten en vijf Republikeinen - een voorstel uitwerkten dat voldoende steun zou vinden bij de Republikeinen.

Nochtans kwam de Republikeinse tegenwind niet van een onbelangrijk figuur in de partij. De voormalige president Donald Trump, die er tijdens zijn vierjarige ambtstermijn niet in slaagde grote infrastructuurinvesteringen door te voeren, fulmineert al enkele weken tegen het akkoord. 'Republikeinen die stom genoeg zijn om hiervoor te stemmen, moeten niet langer op mijn steun rekenen', liet hij ondubbelzinnig optekenen. Trumps tegenstand mocht niet baten, wat sommigen doet geloven dat zijn grip op de partij minder strak wordt.

Dat het plan straks met een overdonderende 68-29-meerderheid wordt goedgekeurd, is een ferme opsteker voor Biden. De Democraat beseft dat hij een tandeloze hervormer blijft als hij er niet in slaagt wetgeving door het parlement te krijgen. Eerder keurde het Congres al een stimulusplan van 1.900 miljard dollar goed.