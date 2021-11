Biden krijgt harde wake-upcall jaar voor 'midterms'...

Bij zijn terugkeer in de VS kreeg Amerikaans president Joe Biden woensdag te horen dat zijn partijgenoot Terry McAuliffe naast het gouverneurschap in Virginia gegrepen had.

Een jaar na zijn verkiezing tot Amerikaans president heeft Joe Biden een tik geïncasseerd. Zijn partij verloor met de gouverneursrace in Virginia de electorale test van het jaar. Als Biden en co. niet snel uit een ander vaatje tappen, dreigen ze in 2022 de controle over het Congres te verliezen. Dan is de president de rest van zijn mandaat vleugellam.

'Ik denk dat het zal uitdraaien op een spannende strijd. Maar ik denk dat we gaan winnen in Virginia.' Die woorden sprak Joe Biden dinsdagavond vlak voor hij in het Schotse Glasgow - na een trip door Europa - aan boord ging van Air Force One om de terugvlucht naar de Verenigde Staten aan te vatten.

De ontnuchtering moet groot geweest zijn toen het presidentiële vliegtuig enkele uren later neerstreek in Washington. Net op dat moment schoot de Republikein Glenn Youngkin aan de andere kant van de Potomac-rivier, in Virginia, het overwinningsfeest op gang.

De 54-jarige oud-topman van de durfkapitaalreus Carlyle had in de zuidoostelijke staat de handschoen opgenomen tegen Terry McAuliffe (64). Die leek lange tijd ongestoord op een tweede mandaat als gouverneur af te stevenen. In de zomer zette hij zijn uitdager op lengtes in de peilingen.

Almaar blauwer

De trend in de polls verbaasde destijds niemand. Virginia mag historisch dan wel een Republikeins bastion zijn, de staat ging de afgelopen decennia steeds blauwer kleuren omdat heel wat mensen met een job in Washington D.C. zich er gingen vestigen. Een aanzienlijk deel van hen is de Democraten gunstiger gezind.

In 2020 gaf Biden zijn Republikeinse rivaal Donald Trump in Virginia nog met tien procentpunten verschil het nakijken.

Tot dinsdag was de partij er als winnaar uit de strijd gekomen bij vier van de recentste vijf gouverneursverkiezingen, bij de laatste zes senaats- en bij de voorbije vier presidentsraces. In 2020 gaf Biden zijn Republikeinse rivaal Donald Trump met tien procentpunten verschil het nakijken. Hij tekende daarmee voor de beste prestatie van een Democratische kandidaat in de staat sinds 1944.

Twaalf maanden later lijkt de liefde van Virginia's kiezers voor Biden en zijn getrouwen bekoeld. Zozeer zelfs dat ze Youngkin het gouverneursambt toevertrouwden. En dat hebben de 46ste president en zijn partijgenoten deels aan zichzelf te wijten.

Realitycheck

Na een pijlsnelle start - met een oorlogsverklaring aan het coronavirus, de presentatie van miljardenprojecten om de economie te reanimeren en de introductie van ambitieuze hervormingen op weg naar een ingesloten maatschappij tijdens zijn eerste honderd dagen in het Witte Huis - kreeg Biden sinds het begin van de zomer een stevige realitycheck.

Covid-19 bleek zich - door de opmars van de besmettelijke deltavariant en de vaccinscepsis bij een deel van de bevolking - niet zomaar te laten temmen. Met alle gevolgen voor de economie.

De stembusslag in Virginia leert dat het voor de Democraten niet zal volstaan in strijdstaten alleen in te spelen op de vrees voor een mogelijke terugkeer van Donald Trump om het electoraat te overtuigen.

Een zomerse coronaopstoot zette, samen met problemen in de bevoorradingsketen, een rem op het herstel. De schaarste aan bepaalde producten en onderdelen joeg ook de inflatie omhoog en knabbelt aan de koopkracht van veel Amerikanen.

Tegelijkertijd liggen Bidens infrastructuur-, klimaat- en sociale plannen stof te vergaren in het Congres. Niet door Republikeinse manoeuvres, maar omdat de progressieve en gematigde vleugel van de Democratische Partij tevergeefs zoeken naar een gulden middenweg om elkaar te vinden.

Magere balans

Het maakt dat de binnenlandse balans van Biden - ondanks zijn verkiezingsbelofte garant te staan voor 'minder woorden, meer daden' - na ruim negen maanden eerder mager oogt. Tel daarbij het chaotische vertrek uit Afghanistan en zelfs de meest optimistische Democraat begrijpt waarom de populariteit van de president tot 42 procent gezakt is.

De gouverneursrace in Virginia - maar ook die in het diepblauwe New Jersey, waar de Republikein Jack Ciattarelli de Democraat Phil Murphy onverwacht het vuur aan de schenen legt - vormen een stevige wake-upcall voor Biden en co. Als ze bij de tussentijdse Congresverkiezingen van 2022 de controle over het Huis van Afgevaardigden en de Senaat niet willen kwijtspelen, moeten ze het roer snel omgooien.

De stembusslag in Virginia leert dat het voor de Democraten niet zal volstaan om in strijdstaten alleen maar in te spelen op de vrees voor een mogelijke terugkeer van Donald Trump om het electoraat te overtuigen. De zwevende kiezers in de voorsteden - die vaak van doorslaggevend belang zijn - lijken alleen te verleiden met resultaten en een positief, centristischer verhaal.

Sleutel tot succes

Dat de sleutel tot succes in kantelstaten als Virginia bij de 'soccer moms' in de voorsteden ligt, had Youngkin, de rijzende ster in Republikeinse rangen, goed begrepen. Getooid in een fleece presenteerde hij zich bij hen als een gemoedelijke 'suburban dad' die flink wil investeren in onderwijs en ouders inspraak wil geven in de opleiding van hun kind.

Verwijzingen naar Trump ging Youngkin in de buurt van de 'soccer moms' zorgvuldig uit de weg. Tegelijkertijd bespeelde hij de achterban van de ex-president door te focussen op (wenkende) cultuuroorlogen. Zo beukte hij in op openbare scholen die transgenders bepaalde rechten toekennen, en hij beschuldigde 'linkse leerkrachten' ervan scholieren te indoctrineren met theorieën over racisme.

De strategie bleek een schot in de roos. De kans is reëel dat de Republikeinen de tactiek bij de midterms in strijdstaten gaan kopiëren in een poging de dunne Democratische meerderheid in het Congres te breken. Slagen ze in dat opzet, dan is Biden in de tweede helft van zijn mandaat vleugellam.