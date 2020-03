Biden krijgt steun van ex-rivalen voor Super Tuesday

De Amerikaanse senator Amy Klobuchar stapt uit de Democratische voorverkiezingen en zegt Joe Biden haar steun toe. Ook ex-kandidaat Pete Buttigieg schaart zich achter Biden.

Het is dinsdag in de Verenigde Staten 'Super Tuesday', de dag waarop 14 Amerikaanse staten hun oordeel mogen vellen over de Democratische presidentskandidaten die in november president Donald Trump van de troon willen stoten. De inzet van de rist voorverkiezingen is groot: dinsdag worden 1.357 van de 3.979 afgevaardigden verkozen. Dat is zowat een derde van de partijnotabelen die de finale kandidaat aanwijzen. Ter vergelijking: bij de vier voorverkiezingen die al achter de rug zijn, werden maar 155 afgevaardigden verdeeld.

Een dag voor Super Tuesday kondigde Amy Klobuchar aan dat ze de handdoek in de ring gooit. Ze maakte geen schijn van kans meer op de eindzege; tot nog toe had ze maar zeven afgevaardigden verzameld. Volgens de Amerikaanse media zou Klobuchar haar schouders zetten onder de campagne van Joe Biden, de gewezen vicepresident. Het is een serieuze opsteker voor Biden, die er in de peilingen niet goed voor staat. Net als Biden geldt Klobuchar als gematigden die het opnemen tegen de linkse Bernie Sanders.

De Democratische voorverkiezingen lijken helemaal uit te draaien op een duel tussen de linkse Sanders en de partijman Biden.

De voorverkiezingen lijken daarmee uit te draaien op een duel tussen de linkse Sanders en Biden, die geldt als de kandidaat van het partij-establishment. Het ziet ernaar uit dat de partij alles in het werk stelt om de gematigde Democraten naar Biden te lokken. Afgelopen weekend kreeg die nog een opsteker door de voorverkiezingen in South Carolina te winnen.

Mayor Pete

Biden kan ook rekenen op de steun van Pete Buttigieg. Die gaf de strijd om de Democratische nominatie zondag al op. Buttigieg, bijgenaamd 'Mayor Pete', had bij het begin van het electorale seizoen voor de verrassing gezorgd door de voorverkiezingen in Iowa te winnen. Maar daarna raakte zijn campagne in het slop. Buttigieg slaagde er niet in voldoende niet-blanke kiezers achter zich te scharen, een belangrijke doelgroep voor de Democraten.