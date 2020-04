Biden krijgt steun van linkse ex-rivaal Sanders

Sanders kondigde maandag aan dat hij de Democratische politicus Joe Biden steunt in de strijd om het Witte Huis. Sanders was de voornaamste tegenstander van Biden voor het binnenhalen van de Democratische nominatie voor de presidentsverkiezingentot hij vorige week een streep trok onder zijn campagne . Op die manier maakte Sanders de weg vrij voor de nominatie van Biden, die als enige overbleef.

Joe Biden, we hebben jou nodig in het Witte Huis.

De uitgesproken linkse senator van Vermont maakte maandag zijn steun voor Biden bekend tijdens een videoconferentie waarbij beide politici in beeld waren. 'We hebben jou nodig in het Witte Huis. En ik ga er alles aan doen om dat te laten gebeuren', zei Sanders. Waarop Biden antwoordde: 'Ik zal jou ook nodig hebben. Niet alleen om de campagne te winnen, maar ook om te regeren.'