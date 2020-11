Biden lanceert al zijn coronateam

De Amerikaanse president-elect Joe Biden roept maandag een 'corona taskforce' samen die moet uitstippelen hoe hij vanaf 20 januari als president de pandemie kan bestrijden. Later maandag geeft hij in Wilmington, zijn thuisbasis in de staat Delaware, een toespraak waarin meer info over die coronaplannen wordt verwacht. Hij zou ook al gesprekken voeren over wie minister wordt in zijn regering.