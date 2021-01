Biden lanceert reddingsplan van 1.900 miljard dollar

Het reddingsplan moet nog goedgekeurd worden in het parlement waar de Republikeinen dwars zullen liggen. 'We mogen geen tijd verliezen. We mogen niet met gekruiste armen blijven toekijken', zegt Biden.

Joe Biden wordt woensdag ingezworen als 46ste president van de Verenigde Staten. Daar heeft de 78-jarige Democraat niet op gewacht om een nieuw steunplan voor te stellen om de economische ravage van de pandemie te verzachten.

Met een pakket van 1.900 miljard dollar wil Biden de vaccinaties versnellen, scholen heropenen en burgers, bedrijven en lokale overheden financieel ondersteunen. De meeste Amerikanen zouden een cheque van 1.400 dollar ontvangen.

1 miljard dollar gaat naar rechtstreekse steun zoals werkloosheidsuitkeringen, uitbreiding van betaald verlof en lagere belastingen voor gezinnen met kinderen. De bescherming tegen uithuiszetting wordt verlengd en de voedselhulp wordt opgekrikt.

'We zitten in een race tegen de tijd en zonder bijkomende overheidssteun zal de economische en de gezondheidscrisis de komende maanden nog verergeren, kunnen scholen niet veilig heropenen en verloopt de vaccinatiecampagne te traag verlopen', zegt Biden.

Tegenkanting

Het Congres bezegelde enkele weken geleden een steunpakket van 900 miljard dollar. Dat is volgens Biden slechts een vooruitbetaling. Volgens de president-elect is zijn plan 'ambitieus, maar haalbaar, en zal het de Amerikaanse economie redden'. Biden wil dat het Congres snel tot actie overgaat om gezinnen, gemeenschappen en kleine bedrijven door te pandemie te helpen.

De kans is groot dat de Republikeinen het plan in het Congres niet zomaar zullen goedkeuren. Met name de verdubbeling van het minimumloon van 7,25 naar 15 dollar per uur zal op tegenkanting botsen.