Biden mag stilaan blik op Trump richten

Na enkele klinkende overwinningen, onder meer in de cruciale industriestaat Michigan, lijkt Joe Biden nog weinig te moeten vrezen van Bernie Sanders op weg naar de Democratische nominatie voor de presidentsverkiezingen. Donald Trump heeft alvast de aanval op Biden ingezet.

Nadat hij vorige week op Super Tuesday spectaculair was verrezen van uitgebluste has-been tot Democratische favoriet, lijkt Joe Biden (77) nu stilaan helemaal verzekerd van de partijnominatie voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen.

We moeten er geen stroop aan smeren. Dit was een zware avond. Alexandria Ocasio-Cortez Democratisch afgevaardigde en adept van Bernie Sanders

Dinsdag werd opnieuw in zes staten gestemd. Biden versloeg zijn enige overgebleven tegenstander, de linkse populist Bernie Sanders, afgetekend in Michigan, Missouri, Mississippi en Idaho. Sanders won alleen in het dunbevolkte North Dakota en vermoedelijk ook in Washington, zij het nipt.

Wie minstens 1.991 partijafgevaardigden binnenhaalt, mag het op 3 november opnemen tegen de Republikeinse president Donald Trump. Biden zit nu aan 864, Sanders aan 684. Dat verschil zal nog groter worden als alle stemmen geteld zijn. En als de komende weken een pak andere staten met veel inwoners aan bod komen.

Geen reactie

Zo staan er volgende dinsdag nog eens 577 afgevaardigden op het spel in Florida, Illinois, Ohio en Arizona. De week daarna zijn dat er 105 in Georgia. En overal leidt Biden fors in de polls op Sanders.

De socialistische senator uit Vermont reageerde dinsdag uitzonderlijk niet op de uitslagen. Hij geeft woensdag om 19 uur (Belgische tijd) wel een persconferentie. 'We moeten er geen stroop aan smeren', erkende Alexandria Ocasio-Cortez echter, het jonge linkse parlementslid dat geldt als een uitgesproken Sanders-adept. 'Dit was een zware avond.'

Definitieve keuze

Zondag staat een televisiedebat gepland, waar Sanders nog een keer hoopt te bewijzen dat zijn links-populistisch discours meer kans maakt tegen het rechtse radicalisme van Trump. Maar het lijkt erop dat zowel het establishment als de basis van de Democraten een definitieve keuze gemaakt heeft.

We delen een gemeenschappelijk doel, en samen zullen we Donald Trump verslaan. Joe Biden Democratische presidentskandidaat

Van Pete Buttigieg over Michael Bloomberg tot Kamala Harris: zowat alle gematigde kandidaten - jong en oud, man en vrouw, blank en zwart - die uit de Democratische race gestapt zijn, spraken intussen hun steun uit voor de gewezen vicepresident van Barack Obama. Twee van de grootste Democratische Super PACS - organisaties die ongelimiteerd fondsen kunnen werven - deden dat woensdag ook.

Andermaal bleek ook dat Biden een zeer brede coalitie van electorale doelgroepen achter zich schaart. Afro-Amerikanen, ouderen en centrumkiezers waren altijd al zijn basis, maar nu blijkt Biden ook de uitgesproken favoriet van vrouwen, scoort hij zowel bij hoog- als laagopgeleiden, en evengoed op het platteland als in de welgestelde suburbs. Alleen bij jongeren en uitgesproken linkse kiezers heeft Sanders nog een voordeel.

Partij-eenheid

Biden riep dan ook op de partijeenheid, die flink onder druk stond tijdens de voorverkiezingen, helemaal te herstellen. Hij loofde de 'onvermoeibare energie' van Sanders' trouwe volgelingen. 'We delen een gemeenschappelijk doel, en samen zullen we Trump verslaan.'

Nu hij stilaan de blik volledig op Trump kan richten, is het voor Biden een grote opsteker dat hij dinsdag overtuigend won in Michigan. Samen met Ohio, Pennsylvania en Wisconsin maakt die noordelijke staat rond de autohoofdstad Detroit deel uit van de Rust Belt, het industriële hart van de VS dat de jongste decennia enorm in verval geraakt is.

Van oudsher zijn dat Democratische bastions, maar in 2016 liepen miljoenen misnoegde arbeiders over naar Trump, die er de basis legde voor zijn verkiezing. Als de Democraten dit najaar het Witte Huis willen heroveren, is het cruciaal dat ze Michigan en co. terugwinnen. Dat 'working class Joe' dinsdag ook goed scoorde bij blanke mannen zonder opleiding, moet Biden sterken dat hij kan slagen in Operatie-Rust Belt.

Corona

Met het uitdijende coronavirus krijgen de Democraten nog een extra politieke troefkaart in handen. Als de impact op de Amerikaanse economie, die onder Trump flink groeide, inderdaad nefast blijkt, kan dat de herverkiezingskansen van de Republikein een aanzienlijke deuk geven. Ook zorgen over de performantie van de gezondheidszorg en Trumps aanpak van de coronacrisis speelde Biden gretig uit.

'Er is op dit moment zoveel angst in ons land', aldus Biden. 'We hebben nood aan presidentieel leiderschap dat eerlijk, betrouwbaar en geruststellend is.'

Cognitief verval

Trump stelt echter even grote vragen bij Bidens leiderschapskwaliteiten, en vooral zijn geestelijke vermogens. Via Republikeinse partijgenoten, op bevriende nieuwskanalen als Fox en Breitbart, met filmpjes op sociale media: de voorbije week ontrolde zich een strategie om het 'cognitieve verval' van Biden aan te kaarten. Trumps zoon Donald Trump Jr. sprak zelfs openlijk over de ziekte van Alzheimer.