Biden mikt op grote overheid om economie te herstellen...

Voor het eerst sinds 1980 mikt een Amerikaanse president op grote overheidsuitgaven en niet langer op de markt om een crisis te bestrijden. Dat is de grote paradigmawijziging van het infrastructuurplan van president Joe Biden.

Voor de Republikeinse president Ronald Reagan, die van 1980 tot 1988 de VS bestuurde, was het zonneklaar: 'De regering is niet de oplossing, de regering is het probleem.' Hij bouwde consequent de rol van de Amerikaanse overheid af. De idee was dat de vrije markt een beter ordenend principe was dan de overheid.

Met zijn infrastructuurplan van 2.250 miljard dollar breekt Biden resoluut met die doctrine, die zelfs Democratische presidenten als Bill Clinton of Barack Obama niet echt durfden aan te vallen. De Big Government-doctrine van Lyndon B. Johnson, president van 1963-1969, is met Joe Biden terug.

De essentie Het infrastructuurplan van 2.250 miljard dollar moet de Amerikaanse economie opnieuw concurrentieel maken.

President Joe Biden breekt met de Amerikaanse doctrine van minder overheid die sinds 1980 door alle presidenten werd aangehouden.

De Republikeinen vinden het plan onverteerbaar vanwege de belastingverhoging.

De progressieve Democraten vinden dat de energietransitie ondergefinancierd wordt.

In Pittsburgh (Pennsylvania), waar Biden zijn plan ontvouwde, schuwde de president de grote woorden niet. 'Ik ben ervan overtuigd dat als we nu handelen de mensen over 50 jaar terugkijken en zeggen: 'Dat was het moment dat Amerika zijn toekomst won.'' Door in te zetten op een betere infrastructuur wil Biden de fundamenten leggen voor een concurrentiële economie en expliciet de concurrentie met China aangaan. De geplande infrastructuurwerken en de stimuli voor een reeks deelsectoren moeten de pandemie overleven en het economisch succes bestendigen.

Vennootschapsbelasting

Na het relanceplan van 1.900 miljard dollar, dat de VS moet helpen herstellen van de coronadreun, is dit het tweede immense overheidspakket om de economie een fikse duw in de rug te geven. Later deze maand volgt nog het American Family Plan. Dat programma van meer dan 1.000 miljard dollar is vooral gericht op onderwijs en kinderzorg en moet het sociale vangnet van de VS groter maken.

De vraag is of de Democraten Bidens infrastructuur- en jobproject door het parlement kunnen loodsen. Met het relanceplan lukte dat enkele weken geleden nipt. Voor dit pakket ligt het anders. Biden wil 'Build Back Better' financieren met hogere tarieven in de vennootschapsbelasting. Het plan loopt over acht jaar, de financiering ervan over vijftien jaar.

Het heet een infrastructuurplan, maar binnenin zit een Trojaans paard. Mitch McConnell Republikeinse oppositieleider in de Senaat

De vennootschapsbelasting stijgt van 21 procent naar 28 procent. Dat is nog altijd minder dan de tarieven onder Obama, toen Biden vicepresident was. De kortingen op de vennootschapstaks die zijn voorganger Donald Trump invoerde, worden teruggedraaid. 'Bedrijven betalen nog altijd minder dan ze van 1946 tot 2017 hebben gedaan', stelde de 46ste president laconiek. 'Voor wie minder dan 400.000 dollar per jaar verdient, gaan de belastingen niet omhoog', beloofde Biden nog.

Voor de Republikeinen zijn de hogere belastingen onverteerbaar. De Republikeinse oppositieleider in de Senaat, Mitch McConnell, was duidelijk. 'Het heet een infrastructuurplan, maar binnenin zit een Trojaans paard. Het gaat om meer geleend geld en grote belastingverhogingen voor alle productieve delen van onze economie.'

Democraten

De kans dat gepland overleg met de Republikeinen iets gaat opleveren, is erg klein. Het is zaak de Democraten bij elkaar te houden. Dat lukte met het relanceplan. Maar nu liggen de kaarten moeilijker.

Aan de ene zijde heb je de gematigde Democraten, die noch de omvang van het plan, noch de financiering ervan op prijs stellen. Infrastructuur is binnen dit plan een zéér rekbaar begrip, want het plan voorziet bijvoorbeeld in 180 miljard dollar voor fundamenteel onderzoek en in nog eens 50 miljard dollar om de chipindustrie in de VS uit te bouwen.

Dit plan is bijlange niet genoeg. Alexandria Ocasio-Cortez Democratische afgevaardigde uit New York

Aan de andere kant zijn er de progressieve Democraten, die vinden dat te weinig geïnvesteerd wordt in de klimaattransitie. Ze vinden Bidens aanpak te voorzichtig. Invloedrijke linkse senatoren als Bernie Sanders en Elizabeth Warren horen bij die club. Alexandria Ocasio-Cortez, de Democratische afgevaardigde uit New York en een belangrijke stem in de progressieve vleugel, oordeelde dat het plan 'bijlange niet genoeg' is.

Dubbele verdedigingslinie

De verdedigingslinie van het Witte Huis is dubbel. Het plan is populair bij de bevolking. Volgens een opiniepeiling is 54 procent van de Amerikanen gewonnen voor de massale investering in infrastructuur en staat 73 procent van de Democratische kiezers achter het plan van Biden.

De tweede verdedigingslijn is dat het plan van Biden de overheidsinvesteringen optrekt naar het niveau van 50 jaar geleden. Het trauma van de coronapandemie, toen de Amerikaanse gezondheidszorg en economie wankelde, moet de geesten rijp maken voor een radicale ommekeer in het economisch beleid, hoopt Biden.