Biden noemt Trumps houding 'beschamend'

Door de juridische strijd die Trump en zijn team aanspannen, erkent de overheidsdienst GSA het transitieteam van Biden immers nog niet. Niet alleen kost hen dat voorlopig toegang tot federale financiering en onderdak, het maakt ook dat president elect Biden nog niet de meest vertrouwelijke info krijgt bij veiligheidsbriefings of formele toegang heeft tot overheidsagentschappen om gesprekken te starten over begrotings- of beleidszaken.

'Transitie naar tweede termijn'

Dat Trump zelf geen aanstalten maakt om zijn verlies te erkennen, blijkt intussen nog maar eens uit de twitteraccount van de president. 'WIJ ZULLEN WINNEN', luidde een presidentiële tweet. In een andere klonk het: 'WE ZIJN GROTE VOORUITGANG AAN HET MAKEN. DE RESULTATEN BEGINNEN VOLGENDE WEEK BINNEN TE KOMEN. MAAK AMERIKA WEER GROOT!'.

'De wereld moet er alle vertrouwen in hebben' dat de overgang van 20 januari succesvol zal zijn, zei Pompeo in antwoord op de vraag van een journalist. 'We zijn klaar, de wereld kijkt naar wat hier gebeurt. We gaan alle stemmen tellen.'