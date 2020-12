Biden noemt bevestiging kiesuitslag 'zege voor democratie'

In de Verenigde Staten heeft het kiescollege de overwinning van Joe Biden in de presidentsverkiezingen bevestigd. President Donald Trump blijft het resultaat betwisten.

Het Amerikaans kiescollege heeft maandagavond de overwinning van Joe Biden in de presidentsverkiezingen van november bevestigd. Normaal gezien gaat het om een formaliteit, maar aangezien president Donald Trump de uitslag blijft betwisten is het dat niet.

Biden, die tot nu toe afzag van frontale kritiek op Trump, noemde de beslissing van het kiescollege 'een zege voor de democratie'. Over Trumps weigering om de uitslag te aanvaarden, zei hij dat 'dit een extreme stellingname is die we nooit eerder hebben gezien, een stellingname die weigert de wil van het volk, de rechtsstaat en onze grondwet te respecteren.'

Donald Trump stuurde dinsdagochtend enkele tweets uit waarin hij de uitslag blijft aanvallen. Twitter blijft die tweets vergezellen van de waarschuwing dat de claim over verkiezingsfraude betwist wordt.

Bill Barr

Midden in het juridisch gevecht over de verkiezingen stapte maandagavond Trumps minister van Justitie Bill Barr op. Hij vertrekt tegen kerstmis, een maand voor de machtswissel. Barr was in ongenade vallen omdat hij zei geen bewijs te zien voor verkiezingsfraude.

In zijn afscheidsbrief schrijft Barr dat de aantijgingen verder onderzocht zullen worden. Hij wordt voor nog enkele weken opgevolgd door zijn adjunct Jeff Rosen. Barr was in december 2018 Jeff Sessions opgevolgd, die ook al in ongenade was gevallen bij Trump.

Na de bevestiging van het kiescollege wordt de uitslag van de presidentsverkiezingen op 6 januari officieel bekend gemaakt in het Amerikaans Congress. Op 20 januari legt hij de eed af.

