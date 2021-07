Biden nomineert Republikein als ambassadeur voor Turkije

Amerikaans president Joe Biden heeft de voormalige Republikeinse senator Jeff Flake genomineerd voor de post van ambassadeur in Turkije. De politicus uit Arizona schaarde zich in 2020 achter de presidentskandidatuur van de Democraat.

In het oog springt zeker de nominatie van Jeff Flake voor de diplomatieke topjob in Turkije. De politicus uit Arizona is immers lid van de Republikeinse partij. Het is de eerste keer dat Biden iemand van de Grand Old Party voordraagt als ambassadeur.