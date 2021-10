Biden overweegt National Guard in te schakelen in overbevraagde havens

Om de flessenhals in de toevoerketen weg te werken overweegt de Amerikaanse president Joe Biden de National Guard op te vorderen. 'Wat je moet doen, is de schepen de haven binnenloodsen en ze lossen.'

In het Witte Huis is het dezer dagen alle hens aan dek om een donkere kerst te vermijden. Opgejaagd door de Republikeinen, die een schrikbeeld van lege rekken voorhouden, is de haperende toeleveringsketen uitgegroeid tot de prioriteit bij uitstek voor de Amerikaanse president Joe Biden.

Vrachtwagenchauffeurs

Nadat hij eerder al druk had gezet op de supermarktketen Walmart en de pakjesdiensten UPS en FedEx om een tandje bij te steken, denkt Biden eraan de National Guard in te zetten in de havens. 'Als we het aantal vrachtwagenchauffeurs niet kunnen verhogen, wat we nu proberen, is dat een optie', stelt de president, die geen verdere details kwijt wil.