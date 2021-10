Biden pompt 12 miljard in zeven windmolenparken voor Amerikaanse kust

In een poging om de klimaatambities te bereiken, zet de Amerikaanse regering fors in op offshore windenergie. President Joe Biden pompt 12 miljard dollar in de bouw van zeven windmolenparken, die stroom moeten opwekken voor 10 miljoen gezinnen.

Langs vrijwel de volledige Amerikaanse kust moeten de komende jaren grote windmolenparken verschijnen. Tegen 2025 organiseert de regering maximaal zeven veilingen voor locaties in de Golf van Main, de centrale Atlantische kust, de Golf van Mexico en voor de kusten van New York, de beide Carolina's, Californië en Oregon.

De plannen, waarvoor Washington 12 miljard dollar vrijmaakt, betekenen een stevige push voor windenergie in het land. Momenteel beschikken de Verenigde Staten slechts over één offshore windmolenpark, Block Island Wind Farm, dat in 2016 afgewerkt werd en 30 megawatt levert. De bijkomende parken moeten tegen 2030 samen instaan voor 30 gigawatt, wat duizend keer meer is dan het park van Block Island en voldoende om 10 miljoen huishoudens van stroom te voorzien. Dat maakte minister van Binnenlandse Zaken Deb Haaland bekend.

Ter vergelijking: eveneens tegen 2030 mikt het Verenigd Koninkrijk op 40 gigawatt aan groene energie, via windmolenparken op zee. De Britse premier Boris Johnson wil van zijn land 'de wereldleider in schone windenergie maken' en gelooft dat offshore windenergie over tien jaar 'elke woning in het land van stroom zal voorzien'. China mikt zelfs op 73 gigawatt aan windenergie tegen diezelfde deadline.

Hoewel de Amerikaanse plannen voor de windmolenparken de CO 2 -uitstoot met 78 miljoen ton doen dalen en tegelijk tienduizenden nieuwe jobs creëren, stuiten ze nu al op verzet bij vissers. Zij vrezen dat de projecten het moeilijker zullen maken om te vissen op kreeften. Ook natuurorganisaties protesteren, omdat de turbines duizenden vogels het leven zullen kosten en het leven in de zee mogelijk aantasten. De regering belooft daarom een grondig onderzoek naar de effecten op wilde dieren, het toerisme, militaire activiteiten en commerciële diensten.

Build Back Better

Eerder dit jaar maakten Biden al bekend honderden miljarden in Amerikaanse infrastructuur te willen investeren. Het Build Back Better-plan van 3.500 miljard dollar omvat grote investeringen in schone en duurzame energiebronnen, zoals zonneparken en windmolens, om zo de uitstoot van broeikasgassen te verlagen. Dit laatste luik van de drietrapsraket die Biden na de verkiezingen in stelling heeft gebracht, moet maken dat de Verenigde Staten in 2050 helemaal klimaatneutraal zijn.

