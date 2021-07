Biden pusht 'Made in America' om industrie nieuw leven in te blazen...

De Amerikaanse president Joe Biden gaat overheidsinstellingen verplichten producten met een etiket 'Made in America' te kopen. Het doel? 's Lands industrie een stroomstoot geven en kiezers uit het arbeidersmilieu naar het Democratische kamp lokken.

Terwijl de Amerikaanse parlementsleden de laatste werkdagen voor het zomerreces afhaspelen, lijkt de vakantiestemming bij Joe Biden nog een eind weg. De Amerikaanse president zette woensdag koers naar Lower Macungie Township, een gemeente van ruim 30.000 inwoners in de strijdstaat Pennsylvania. Op de agenda: een bezoek aan een fabriek waar Mack Trucks van de band rollen.

De site belandde niet toevallig op de radar van het Witte Huis. De 120 jaar oude vrachtwagenbouwer, een onderdeel van de Volvo Group, heeft een nieuwe markt aangeboord: die van de elektrische trucks. Biden greep de rondleiding aan om nog eens het belang te benadrukken van dergelijke voertuigen in de klimaatneutrale maatschappij die hij voor ogen heeft.

Het bezoek aan Mack Trucks bood de president daarnaast de gelegenheid de automobielsector en bij uitbreiding de hele verwerkende nijverheid een hart onder de riem te steken. Die incasseerde sinds het begin van de coronapandemie flink wat klappen. Liefst 1,4 miljoen jobs gingen verloren.

De afgelopen maanden krabbelde de industrie overeind. Uit data van het Amerikaanse ministerie van Arbeid blijkt dat twee derde van het door Covid-19 veroorzaakte jobverlies ongedaan gemaakt is. De productie in de fabrieken bevindt zich volgens de centrale bank opnieuw zo goed als op prepandemiepeil.

Buy American Act

De industriële hoogdagen in de VS lijken desalniettemin voorgoed voorbij. Van de 19,6 miljoen jobs die de sector in 1979 telde, blijven vandaag 12,3 miljoen over. Spijts alle initiatieven van presidenten van diverse signatuur - van Bill Clinton over George W. Bush en Barack Obama tot Donald Trump - om de verwerkende nijverheid nieuw leven in te blazen.

Als de Amerikaanse overheid geld van haar belastingbetalers spendeert, moeten die uitgaven Amerikaanse werknemers en bedrijven ten goede komen. Joe Biden Amerikaanse president

Toch bombardeerde Biden de creatie van jobs voor arbeiders van bij zijn aantreden tot een topprioriteit. In zijn eerste week als president vaardigde hij een decreet uit waardoor overheidsinstellingen moeilijker geïmporteerde goederen kunnen kopen.

Op dat presidentieel besluit bouwt hij nu voort. Tijdens een speech in de fabriek van Mack Trucks kondigde Biden een aanscherping aan van de Buy American Act. Die wet uit 1933 verplicht overheidsinstellingen goederen te kopen waarvan op zijn minst 55 procent van de waarde van de componenten op Amerikaanse bodem vervaardigd is.

America First

'Die drempel trekken we per direct op naar 60 procent', klonk het. Tegen 2024 mag de overheid volgens Bidens plan alleen nog goederen aanschaffen waarvan op zijn minst 65 procent van de waarde van de onderdelen in de VS gemaakt is. Nog eens vijf jaar later komt de drempel op 75 procent te liggen.

'Als de Amerikaanse overheid geld van haar belastingbetalers spendeert, moeten die uitgaven Amerikaanse werknemers en bedrijven ten goede komen', zei Biden.

De uitspraak doet denken aan passages uit toespraken van Trump. Diens presidentschap was gedrapeerd rond de leuze 'America First'. Dat Biden ook voluit de 'Made in America'-kaart trekt, bewijst nog eens dat er één constante is in 's lands politiek: de Amerikaanse belangen primeren, wie ook in het Witte Huis zit.

China

Dat verklaart waarom onder Biden nauwelijks of geen sprake is van een dooi in de relaties met China. Die belandden op een dieptepunt nadat Trump een handelsoorlog ontketend had. Met een opbod aan importtarieven als resultaat.

Biden liet die taksen voorlopig intact. Tot frustratie van Peking. Dat het water tussen de grootmachten diep is, bleek deze week nog na bilateraal overleg. Behalve handelsgeschillen verzieken de Chinese bemoeienis in Hongkong en Taiwan, het lot van de Oeigoeren, vermoedelijke Chinese cyberaanvallen op Amerikaanse doelwitten en geruzie over de oorsprong van het coronavirus de betrekkingen.

De verslechterde relaties hebben Biden van één ding overtuigd: de VS doen er goed aan hun afhankelijkheid van China af te bouwen. Zeker als het op medisch materiaal of halfgeleiders - cruciaal voor de auto-industrie - aankomt. Via de Buy American Act 2.0 wil hij de productie ervan in eigen land stimuleren.

Infrastructuurplan

Of het initiatief de industrie de beoogde stroomstoot geeft? Economen twijfelen. Ze wijzen erop dat de nieuwe regels alleen van toepassing zijn op goederen en niet op diensten. 'Van de 665 miljard dollar die federale agentschappen in het begrotingsjaar 2020 spendeerden, ging slechts een derde naar de aankoop van goederen', klinkt het.

De impact kan groter zijn als de nieuwe regels ook gelden bij de uitvoering van het infrastructuurplan van 973 miljard dollar dat voorligt in het Congres. Maar het blijft koffiedik kijken of dat pakket groen licht krijgt.

Dat Biden fors inzet op de creatie van jobs in de industrie, mag niet verbazen. De afgelopen jaren lieten heel wat (ontslagen) arbeiders zich verleiden door de retoriek van Trump. Door zich om hun lot te bekommeren hoopt hij het arbeidersmilieu weer naar het Democratische kamp te lokken.