Biden roept Trump op geweld te veroordelen

De Democratische presidentskandidaat Joe Biden verwijt president Donald Trump dat hij geweld oppookt, terwijl hij vanuit het Witte Huis de gemoederen zou moeten bedaren.

De dood van een extreem-rechtse Amerikaan zaterdagavond in Portland leidt tot een clash tussen de Democratische presidentskandidaat Joe Biden en president Donald Trump. Biden verwijt Trump dat hij de gemoederen niet probeert te bedaren.

Het toont hoe de Verenigde Staten nog altijd in de greep zijn van een drievoudige crisis: een economische recessie, een pandemie en rassenrellen.

Vorige week schoot de politie in Kenosha, een stad in Wisconsin, een zwarte man - Jacob Blake - zeven keer in de rug. Het ontlokte zware protesten in Wisconsin waarbij twee mensen om kwamen.

Zaterdagavond kwam bij protesten in Portland, in de staat Oregon, een derde man om: Jay Bishop. Volgens de extreem-rechtse groepering Patriot Prayer, die al herhaaldelijk gewelddadig clashte met Black Lives Matter-betogers, was hij 'een vriend en supporter' van Patriot Prayer.

Trump tweet al dagen dat de burgemeester van Portland niet hard genoeg ingrijpt om het protest tegen politiegeweld in te dijken. Een autokaravaan die tegen de Black Lives Matter optrok, omschreef hij als 'Great Patriots'. De politieke discussie escaleerde helemaal toen president Trump dit weekend tweette 'Rest In Peace Jay', een boodschap die hij nooit uitte voor George Floyd.

Joe Biden reageerde daarop dat het onaanvaardbaar is dat geschoten wordt in Amerikaanse steden en dat hij geweld afkeurt, of het nu gebeurt door linkse of rechtse activisten. 'En ik daag Donald Trump uit hetzelfde te doen.'

Kenosha

De immense verdeeldheid in de VS blijkt ook in Kenosha, waar Jack Blake werd neer geschoten. President Donald Trump is van plan dinsdag naar Kenosha te vliegen, maar kreeg van de gouverneur van de staat Wisconsin de vraag dat niet te doen.