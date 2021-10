Biden stelt 'historisch' maar afgezwakt hervormingsplan voor

De Amerikaanse president Joe Biden maakt zich sterk dat hij voldoende steun heeft voor 1.750 miljard dollar aan sociale en klimaatvriendelijke maatregelen. Toch is het lang niet zeker dat het plan door het Congres raakt.

Slechts enkele uren voor hij op het vliegtuig naar Europa stapte om de G20- en klimaattop bij te wonen, heeft de Amerikaanse president Joe Biden de nieuwe krijtlijnen van zijn historische investeringsplan voor groenere en socialere Verenigde Staten bekendgemaakt. Dat plan, goed voor 1.750 miljard dollar, is al weken de inzet van gebakkelei tussen de verschillende stromingen in de Democratische partij. Na een laatste demarche donderdag om de twijfelaars te overtuigen maakte Biden zich sterk dat hij voldoende medestanders verzameld heeft om het plan door de Senaat te krijgen.

'Na maanden van harde en weloverwogen onderhandelingen hebben we een historisch economisch kader bereikt dat miljoenen jobs zal creëren en de Verenigde Staten zal toelaten de competitie met China en andere landen aan te gaan', zei hij donderdag vanuit het Witte Huis. 'We zullen historische investeringen doen in onze natie en onze mensen, en de klimaatcrisis in een kans ombuigen.'

Het plan is een uitgeklede versie van het Build Back Better-plan dat Biden oorspronkelijk voor ogen had en dat het speerpunt van zijn binnenlandse agenda moest worden. In het oorspronkelijke plan was voorzien in 3.500 miljard dollar voor twee zaken die de progressieve vleugel van de partij cruciaal acht: het verstevigen van het sociaal vangnet en maatregelen tegen de klimaatverandering. Onder druk van de gematigde vleugel van de partij werd dat bedrag gehalveerd en werden veel maatregelen afgezwakt.

Manchin en Sinema

Biden hoopt nu het afgeslankte plan door het Huis van Afgevaardigden en de Senaat te loodsen. Ondanks zijn enthousiasme is het lang niet zeker dat dat lukt. In het Huis hebben de Democraten een kleine meerderheid, in de Senaat moeten alle 50 partijleden voor het plan stemmen. Dat gaf de twee gematigde Democraten Joe Manchin en Kyrsten Sinema de voorbije maanden een sterke onderhandelingspositie. Met zijn tweeën slaagden ze erin voorstellen als betaald ouderschapsverlof, goedkopere medicijnen of gratis hoger onderwijs uit het plan te houden.

Wat staat er dan wel in? Bidens pakket maakt kinderopvang goedkoper, voorziet in goedkopere ziektepremies, vermindert de belastingen voor gezinnen en geeft mensen die in de thuiszorg werken een hoger loon. In de strijd tegen de klimaatverandering investeert de Amerikaanse president in hernieuwbare energiebronnen en wil hij elektrische wagens fiscaal voordelig maken. Dat alles moet worden betaald door rijke Amerikanen en grote bedrijven meer te belasten.

Niemand heeft alles gekregen wat hij wilde. Ook ik niet. Maar dat is hoe een compromis eruitziet. Joe Biden Amerikaanse president

'Niemand heeft alles gekregen wat hij wilde. Ook ik niet. Maar dat is hoe een compromis eruitziet', zei Biden over het hindernissenparcours dat het plan heeft afgelegd. 'Dit gaat niet over links tegen rechts, of gematigd tegen progressief, of iets anders dat Amerikanen tegen elkaar opzet. Dit gaat over de vraag of de VS de wereld zullen leiden of dat we toestaan dat de wereld ons inhaalt.'