Biden verstevigt presidentiële ambities

In de strijd om de Democratische presidentsnominatie heeft Joe Biden opnieuw Bernie Sanders zware nederlagen toegediend. Hoe lang Sanders nog tegenspartelt in deze coronatijden, is onduidelijk.

Terwijl de coronacrisis ook in de Verenigde Staten almaar grotere delen van het openbare leven lamlegt, gingen de Democratische voorverkiezingen voor de presidentsverkiezingen dinsdagnacht gewoon door. En net als de voorbije weken overklaste centrumkandidaat en ex-vicepresident Joe Biden zijn enige overgebleven uitdager, de linkse populist Bernie Sanders.

We hebben nu resultaten nodig, geen revolutie. Joe Biden Democratische presidentskandidaat

In Florida, een van de grootste staten van de VS, won Biden met zo'n 40 procentpunten verschil. In de noordelijke industriestaat Illinois was dat ruim 20 procentpunten, in het zuidelijke Arizona 12 procentpunten. De geplande voorverkiezing in Ohio werd uitgesteld door het coronagevaar.

Biden heeft nu 1.147 afgevaardigden verzameld, terwijl de steun van minstens 1.991 partijnotabelen nodig is om de Democratische nominatie binnen te halen. Sanders staat op 861. De vraag is wanneer hij de strijd staakt, zeker nu het nationale belang op het spel staat door de coronacrisis. De volgende voorverkiezingen staan over twee weken gepland.

Vertrouwen

Bidens nieuwe drievoudige zege illustreert andermaal zijn sterkte bij verschillende invloedrijke electorale doelgroepen: oudere kiezers in Florida, arbeiders in Illinois en Afro-Amerikanen in het zuiden. Maar vooral zijn decennialange ervaring als senator en vooral als vicepresident van Barack Obama lijken kiezers meer dan ooit vertrouwen in te boezemen in deze crisistijden.

'We hebben nu resultaten nodig, geen revolutie', zei Biden zondagavond nog, tijdens een rechtstreeks televisiedebat met Sanders. Het was een sneer naar Sanders' ideologische kruistocht voor radicale linkse ingrepen, terwijl de gezondheids- en economische crisis nu, aldus Biden, vooral stabiel leiderschap vereisen. Maar het was vooral een uithaal naar de aanpak van de coronacrisis door de Republikeinse president Donald Trump.

Dodentol

Trump kreeg de jongste weken steeds meer kritiek omdat hij het coronavirus initieel minimaliseerde, en er problemen opdoken met het testen van mogelijke slachtoffers. Maandag verhoogde Trump wel nogmaals de druk op het Amerikaanse parlement om snel in te stemmen met een enorm stimulusplan van zo'n 850 miljard dollar.