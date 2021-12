Biden waarschuwt Poetin voor gevolgen van inval in Oekraïne

De Amerikaanse president Joe Biden sprak donderdag zijn Russische tegenhanger Vladimir Poetin over de oplopende spanningen aan de grens met Oekraïne.

Het telefoongesprek tussen Biden en Poetin - dat 50 minuten duurde - was al het tweede deze maand. De Amerikaanse en Russische staatshoofden bespraken de explosieve situatie aan de Russisch-Oekraïense grens, waar Poetin zowat 100.000 militairen heeft gestationeerd en dreigt met een inval begin volgend jaar.

Zware sancties zouden een kolossale vergissing zijn, die leidt tot een complete breuk in de relatie tussen Rusland en de VS. Yuri Ushakov Adviseur Vladimir Poetin

In het gesprek waarschuwde Biden Poetin voor de mogelijke gevolgen van Russische inmenging in Oekraïne. Mocht het zover komen, dan dreigen de VS met strenge economische sancties en extra militaire steun aan Oekraïne om zijn territorium te verdedigen. Het Witte Huis benadrukt dat het niet gaat om een militaire aanval op Rusland, maar om het versterken van de positie van Oekraïne.

Volgens Poetins adviseur Yuri Ushakov zouden zulke sancties ernstige gevolgen hebben. 'Het zou een kolossale vergissing zijn, die leidt tot een complete breuk in de relatie tussen Rusland en de VS.' Toch was het Kremlin - dat zelf had aangestuurd op het overleg - tevreden met het gesprek, dat volgens Ushakov 'oprecht, inhoudelijk en specifiek' was.

De Russische troepenopbouw aan de Oekraïense grens is het gevolg van Poetins vrees dat Oekraïne lid wordt van de NAVO, waarvan de invloedssfeer daardoor tot pal aan Rusland zou reiken. Het Russische staatshoofd noemt dat een 'existentiële bedreiging'. De VS en Europa zouden Rusland volgens Poetin bovendien provoceren door de jongste tijd fors meer wapens te leveren aan Oekraïne.

Op de achtergrond speelt de Europese gascrisis, waarin Rusland dreigt met minder leveringen aan Europa om de ondergrondse pijplijn Nord Stream 2 rond te krijgen. Die voert gas van Rusland naar Duitsland zonder langs Oekraïne te passeren. De Duitse regering schortte onlangs de procedure voor de goedkeuring van Nord Stream 2 op.