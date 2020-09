Biden waarschuwt voor schrappen gezondheidswet door Hooggerechtshof

De controversiële benoeming van een nieuwe rechter tot het Amerikaanse Hooggerechtshof duikt op in de verkiezingscampagne nu beide presidentskandidaten de link leggen met Obama’s gezondheidswet.

‘Obamacare zal vervangen worden door een veel beter, en veel goedkoper, alternatief als het Hooggerechtshof er komaf mee maakt. Zou een grote overwinning zijn voor de VS!’ Met die tweet linkt president Donald Trump zijn zaterdag voorgestelde kandidaat voor het Hooggerechtshof aan Barack Obama’s gezondheidswet, Obamacare. Die wet is al lang een doorn in het oog van Trumps Republikeinse partij.

Omdat Amy Coney Barrett, de rechter die Trump zaterdag naar voren schoof voor de vacature in het Hooggerechtshof, zich eerder al kritisch uitliet over de gezondheidswet, voedt Trump de Republikeinse hoop dat het Hooggerechtshof Obamacare onderuit zal halen. Met Barrett, die nog door de Senaat benoemd moet worden, hebben de conservatieve rechters een 6-3 meerderheid in het Hooggerechtshof. In november is een hoorzitting over de gezondheidswet gepland in het Supreme Court.

Voortbestaan

Trumps tegenstander in de verkiezingen, de Democraat Joe Biden, grijpt de voorgestelde benoeming van Coney Barrett aan om Amerikaanse kiezers te waarschuwen voor het mes dat boven Obamacare hangt. ‘Het is duidelijk dat dit over uw gezondheidszorg gaat. Dit gaat over het voortbestaan van ACA’, stelt Biden, die met ACA verwijst naar de Affordable Care Act of Obamacare.

Met de benoeming van de diepgelovige Coney Barrett hoopt Trump, die achter ligt in de peilingen, zijn conservatieve achterban aan te vuren. Dat de Republikeinen nog snel iemand willen benoemen om de overleden progressieve rechter Ruth Bader Ginsburg te vervangen, gaat gepaard met de nodige controverse. Vier jaar geleden hield de Republikeinse partij met succes een kandidaat van Obama tegen met het argument dat een president niemand meer mag benoemen in het jaar voor de verkiezingen. Die belofte slikken ze nu in.