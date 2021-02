Biden wandelt op smal pad richting coronastimuli

De Amerikaanse vakbonden ijveren al lang om het minimumloon te verhogen tot 15 dollar per uur. President Joe Biden is daarvoor gewonnen, maar botst ook op tegenstand.

Nu de afzetting van Donald Trump voor de Democraten een sof werd, wacht president Joe Biden de heikele taak zijn coronastimuli door het Congres te loodsen. Vooral de verdubbeling van het minimumloon doet linkse en gematigde partijgenoten met elkaar clashen.

Nadat, zoals voorspeld, dit weekend onvoldoende Republikeinen hebben gebroken met de erfenis van Trump om hem af te zetten, verschuift de focus naar de toekomst die president Biden voor ogen heeft. De Democraat zal vooral afgerekend worden op zijn aanpak van de coronacrisis, die de kaap van een half miljoen doden nadert, en de loodzware economische fall-out. Sinds zijn inauguratie vorige maand tekende Biden al 30 decreten. Nu wacht het eerste echte wetgevende werk: een stimulusplan ter waarde van 1.900 miljard dollar (1.567 miljard euro) door het diep verdeelde Congres loodsen.

In principe heeft Biden daarvoor een simpele meerderheid in het Huis van Afgevaardigden nodig en de steun van 60 van de 100 senatoren. Die meerderheid in het Huis heeft zijn Democratische fractie, de 60 stemmen in de Senaat allerminst. De 50 Democratische senatoren, eventueel aangevuld met vicepresident Kamala Harris, moeten dus de steun van tien Republikeinen vinden. Bleek dat onmogelijk voor Trumps impeachmentproces, dan zal dat ook nu niet lukken. Zelfs een groep van tien gematigde Republikeinen wil niet verder gaan dan 618 miljard dollar stimuli.

15 minimumloon Als een onderdeel van zijn enorme stimulusplan wil Joe Biden het Amerikaanse minimumloon ruim verdubbelen, van 7,25 naar 15 dollar per uur.

De Democraten kozen dan maar voor het pad van 'budget reconciliation' - letterlijk: budgetverzoening. Simpel gesteld kan een wet zo de Senaat passeren met een simpele meerderheid, op voorwaarde dat ze puur over begrotingsmaatregelen gaat. Maar dan nog kan Biden zich geen enkele dissidente partijstem veroorloven. En dat wordt geen sinecure, nu de breuklijnen steeds duidelijker worden tussen de activistische linkervleugel van de senatoren Bernie Sanders en Elizabeth Warren, de meer centristische pragmatici en de ronduit conservatieve fractiegenoten, zoals Joe Manchin uit de mijnbouwstaat West Virginia.

Act Big!

Het eerste twistpunt is de omvang van Bidens plan, waarmee hij enorme fondsen wil injecteren in de vaccin- en teststrategie, de slagkracht van staten en scholen, en de portefeuille van de armlastige bevolking. 'De vooropgestelde stimulus situeert zich rond 150 miljard dollar per maand. Dat is minstens drie keer de geraamde achterstand die de economie heeft opgelopen door de pandemie', waarschuwde onlangs de in Democratische kringen nog steeds gezaghebbende Larry Summers, die minister van Financiën was onder Bill Clinton en economisch hoofdadviseur van Barack Obama. Die 'overshooting' dreigt volgens Summers tot een fikse opstoot van de inflatie te leiden.

Larry Summers Gewezen Democratische minister van Financiën

Bidens minister van Financiën en voormalig centraal bankier Janet Yellen counterde die vrees meteen. 'Act Big' blijft haar mantra, waarmee ze de luide steun van progressieve Democraten geniet. Niettemin werd een van Bidens speerpunten alvast afgezwakt. De cheque van 1.400 dollar voor elke Amerikaan zou nu enkel worden opgestuurd naar wie maximaal 75.000 dollar per jaar verdient.

Verdubbeling minimumloon

Het grootste struikelblok is echter Bidens campagnebelofte het minimumloon meer dan te verdubbelen. In de Verenigde Staten bedraagt dat nu 7,25 dollar (5,98 euro) per uur, wat - gecorrigeerd voor inflatie - 29 procent onder de piek van 1968 ligt. Het minimumloon optrekken naar 15 dollar is voor progressieve Democraten dé manier om behalve de coronamalaise ook eindelijk de al decennia oplopende economische ongelijkheid aan te pakken. Ter vergelijking: het minimumloon bedraagt in België zo'n 9,5 euro per uur. Ruim een derde meer dus, en bovendien geraak je met dat bedrag in België verder, onder meer omdat onze zorgkosten lager liggen.

Ik denk niet dat de verhoging van het minimumloon in deze wet zal overleven. Joe Biden Amerikaans president

De vraag is of het minimumloon überhaupt onder de strikte regels van de 'budget reconciliation' valt. 'Ik denk niet dat het zal overleven', zei Biden al. Ook, en vooral, omdat de ideologische breuklijnen te groot zijn. Behoudsgezinde Democraten zoals Manchin zien een minimumloon van 15 dollar niet zitten. Ook de Amerikaanse top-CEO's niet, bleek toen Biden vorige week samenzat met onder meer Jamie Dimon van de bankenreus JPMorganChase en Walmart-baas Doug McMillon.

27 miljoen begunstigden van verhoging minimumloon Het minimumloon ruim verdubbelen zou het loon van 27 miljoen Amerikanen verhogen, en 900.000 van hen boven de armoedegrens tillen.

Uit een studie van de onafhankelijke parlementaire begrotingswaakhond blijkt dat de verdubbeling van het minimumloon de loonkosten van bedrijven met 333 miljard zou verhogen. In sowieso al zwaar coronaweer dreigt dat op termijn 1,4 miljoen jobs te kosten. Anderzijds zou de historische ingreep wel het loon van 27 miljoen werknemers verhogen, en 900.000 Amerikanen boven de armoedegrens tillen.

Dunne koord

Beide kamp krijgen zo enigszins gelijk, waardoor ze nog wat harder trekken aan het dunne koord waarop Biden balanceert. Zijn belofte van compromisbereidheid ten spijt dreigt hij meteen de welwillendste Republikeinen van zich te vervreemden, terwijl de tweespalt in zijn eigen partij ettert. En dat bedreigt nog meer zijn klimaat- en migratieplannen, waarvoor hij straks wel een meerderheid van 60 senatoren nodig heeft.