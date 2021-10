Biden wil Mark Zuckerberg en Elon Musk laten betalen voor klimaat

Rijkenbelasting

Met de miljardairsbelasting zouden de allerrijkste Amerikanen voor het eerst geconfronteerd worden met een belasting op hun ‘latente’ en dus niet-gerealiseerde winsten op hun effectenportefeuille. Vandaag kunnen welgestelde Amerikanen met die onbelaste meerwaarden als onderpand fiscaal voordelig geld lenen en in praktijk zo goed als belastingvrij leven. Een doorn in het oog van de linkervleugel van de Democraten.

Het tweede opmerkelijke voorstel is een minimumbelasting van 15 procent op bedrijfswinsten. Het gaat om de winsten die bedrijven aan hun aandeelhouders rapporteren, niet de winst die ze doorgeven aan de belastingdienst. Volgens The New York Times gaat het ook hier om de absolute top: een 200-tal multinationals met meer dan 1 miljard dollar nettowinst over een periode van drie jaar.