Biden wil brokken lijmen in telefoontje met Macron

De Amerikaanse president Joe Biden heeft aan zijn Franse ambtsgenoot Emmanuel Macron een telefonisch onderhoud gevraagd over de zogenaamde duikbootaffaire. Het telefoontje zal een van de volgende dagen plaatsvinden.

Macron zal volgens zijn woordvoerder opheldering vragen over wat lijkt op ‘een zware vertrouwensbreuk’. Vrijdag riep Frankrijk al zijn ambassadeurs terug uit de Verenigde Staten en uit Australië, nadat dat laatste land een miljardencontract voor de aankoop van Franse duikboten annuleerde in het kader van AUKUS, een nieuwe alliantie met de VS en het Verenigd Koninkrijk.

De Australische premier Scott Morrison reageerde zondag intussen op de beschuldigen van Parijs dat zijn land dubbel spel heeft gespeeld tegenover de Fransen. ’Ik denk dat ze goed wisten dat we ernstige bedenkingen hadden over het feit dat de capaciteiten van de (Franse) onderzeeër niet in ons strategisch belang waren. We hadden hen duidelijk gemaakt dat we zouden beslissen op basis van ons nationaal strategisch belang’, zei hij tijdens een persconferentie in Sydney.

‘Ik heb geen spijt van mijn besluit om het nationale belang van Australië voorop te stellen. Ik zal er nooit spijt van hebben’, aldus Morrison, die zei dat hij ‘nalatig’ zou zijn geweest door in te gaan tegen het advies van de Australische inlichtingen- en defensiediensten. De Australische minister van Defensie Peter Dutton benadrukte dat het land eerlijk en open was geweest en aan Frankrijk zijn bezorgdheid had geuit over de duikbotendeal, die meer kostte dan aanvankelijk begroot en jaren achterlag op het schema.