Biden wil carrièrediplomaat als ambassadeur in China

De Amerikaanse president Joe Biden heeft carrièrediplomaat Nicholas Burns genomineerd als ambassadeur in China. De keuze is opmerkelijk. Het voorbije decennium kregen ex-politici steeds die post.

Zeven maanden na zijn inauguratie poogt Joe Biden nog steeds alle diplomatieke posten in het buitenland ingevuld te krijgen. Vrijdag schoof hij weer enkele namen naar voren. In het oog springen zijn kandidaten voor het ambassadeurschap in China en Japan.

Als de Amerikaanse Senaat de Democraat zijn zin geeft, stapt de doorgewinterde carrièrediplomaat Nicholas Burns weldra op een vliegtuig naar Peking. De nominatie van de 65-jarige ex-ambassadeur bij de NAVO is opmerkelijk. Het voorbije decennium stuurden Amerikaanse presidenten steeds ex-politici naar China.

Dat Biden nu een carrièrediplomaat kiest, kan erop wijzen dat hij de ambassadeur in Peking de komende jaren een centralere rol wil laten spelen in de relaties tussen de twee grootmachten.

Geen onbekend terrein

De betrekkingen tussen China en de VS verzuurden de afgelopen jaren in sneltreinvaart. De twistpunten zijn legio: van handel over mensenrechtenschendingen in Xinjiang en de groeiende greep van Peking op Hongkong tot de strijd om de technologische hegemonie.

China is geen onbekend terrein voor Burns. Toen hij tussen 2005 en 2008 als staatssecretaris op het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken werkte, overlegde hij met het Chinese regime over Afghanistan, sancties van de Verenigde Naties tegen Iran en Noord-Korea en het Amerikaanse beleid in Azië en het gebied van de Stille Oceaan.