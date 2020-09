'Biden wordt gecontroleerd door donkere krachten'

In een interview met Fox News heeft de Amerikaanse president Donald Trump een complottheorie gelanceerd over zijn Democratische uitdager Joe Biden.

De Amerikaanse president Donald Trump heeft in een interview met Fox News gesuggereerd dat 'donkere krachten' de Democratische presidentskandidaat Joe Biden controleren. 'Mensen waar je nog nooit van hebt gehoord, die in de donkere schaduwen opereren hebben de Democratische kandidaat in hun macht', zei hij tegen interviewster Laura Ingraham.

Negen weken voor de presidentsverkiezingen wordt de situatie in de Verenigde Staten almaar grimmiger. Trumps bezoek aan de stad Kenosha, die al een week in de ban is van protesten nadat de politie een zwarte Amerikaan zeven keer in de rug geschoten heeft, dreigt dinsdag nog meer olie op het vuur te gooien.