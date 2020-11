Biden ziet iets duidelijker pad naar het Witte Huis

Nog even recapituleren: met de 'Great Lakes'-deelstaten Michigan en Wisconsin haalt Joe Biden nu 253 kiesmannen. Ergo: nog 17 voor een meerderheid. De 20 kiesmannen van Pennsylvania kunnen hem dus de overwinning opleveren. Alternatief kunnen ook de twee zuidwestelijke staten Nevada (6) en Arizona (11) de Democratische kandidaat nipt over de streep trekken. In beide staten ligt Biden voor, maar vooral in Arizona is Trump bezig aan een inhaalrace.

Voor Donald Trump is het pad naar herverkiezing moeilijk. De Republikein, met op dit ogenblik 214 kiesmannen, moet in het zuidoosten zowel North Carolina (15) als Georgia (16) moet binnenhalen. In beide deelstaten loopt de telling nog. In Georgia is het nog een dubbeltje op zijn kant, omdat er vooral nog stemmen geteld moeten worden in de Democratische bolwerken rond de zuidelijke metropool Atlanta. In North Carolina lijkt de voorsprong van Trump steviger te zijn.