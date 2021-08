Big tech belooft Biden miljardeninjectie in cyberveiligheid

De Amerikaanse president Joe Biden trommelde de toplui van grote technologiebedrijven op voor overleg over de strijd tegen gijzelsoftware en cyberaanvallen.

Amerikaanse techreuzen engageren zich om de komende jaren miljarden te investeren in de strijd tegen gijzelsoftware en cyberaanvallen. De belofte kwam er tijdens een ontmoeting met president Joe Biden.

De VS waren de afgelopen maanden het doelwit van veel vijandelijke manoeuvres in de digitale ruimte. Hackers namen niet alleen overheidsinstellingen in het vizier. Aanvallen met gijzelsoftware legden ook ziekenhuizen, een belangrijke oliepijpleiding en de productie bij een vleesgigant plat.

Het is daarom geen verrassing dat cyberveiligheid bovenaan op de prioriteitenlijst van het Witte Huis is beland. Maar Biden beseft dat de overheid de strijd tegen cybercriminelen nooit in haar eentje kan winnen. Daarom trommelde de president de toplui van de bigtechbedrijven op voor overleg.

Cyberuitdagingen

'Het leeuwendeel van de essentiële infrastructuur in ons land is in handen van de privésector. Dat is de realiteit. De overheid kan de cyberuitdagingen dan ook niet alleen aan', zei Biden. 'Ik heb jullie uitgenodigd omdat jullie volgens mij de capaciteit en de verantwoordelijkheid hebben om de cyberveiligheid op te vijzelen.'

Het verzoek om samenwerking kwam voor de toplui van techreuzen als Apple, Google, Amazon, IBM en Microsoft niet als een verrassing. Enkelen waren dan ook niet met lege handen naar het Witte Huis afgezakt.