Binnenlandse agenda moet Joe Biden redden...

Een desastreuze Afghaanse exit, maar ook een heropflakkerende coronagolf en felle partijruzies over zijn Amerikaanse hervormingsagenda: het presidentschap van Joe Biden is verworden tot paniekerig crisismanagement.

Lyndon B. Johnson verloor elke hoop op een tweede ambt in Vietnam, waar de Amerikaanse invasie in drijfzand wegzakte en de sociale burgeroorlog in de VS zelf gebetonneerd werd. Jimmy Carter verspeelde het laatste greintje geloof in zijn wankele daadkracht in Iran, toen zijn ambassadepersoneel er ruim een jaar gegijzeld werd. Beleeft Joe Biden, amper zeven maanden ver in zijn presidentschap, nu al zijn Waterloo in Afghanistan?

De essentie Nog altijd zijn meer Amerikanen voor een Afghaanse exit dan ertegen, maar slechts een kwart keurt Bidens uitvoering goed.

Biden gokt erop dat kiezers meer wakker liggen van zijn corona-aanpak en economische hervormingen.

Eind september wil Biden een stemming over 3.500 miljard dollar voor onderwijs, bijstand en ecologische initiatieven, die zal beslissen over zijn presidentschap.

Zijn beslissing om er, na twintig jaar, de Amerikaanse troepen weg te halen, is uitgedraaid op een chaotische cascade van militaire vernedering, humanitaire rampspoed en een persoonlijk politiek pr-fiasco. Westerse bondgenoten voelen zich ongeconsulteerd. Het Afghaanse regime, dat de VS met honderden miljarden installeerde, implodeerde in recordtempo.

Met als gevolg dat de fundamentalistische taliban terug zijn waar de VS hen twee decennia geleden verdreven. En dat de terreurdreiging, toen van Al Qaeda en nu van Islamitische Staat, weer zeer acuut is. De dramatische climax was de dubbele zelfmoordaanslag donderdag in Kaboel, waarbij ook 13 Amerikaanse militairen sneuvelden, terwijl het toch net Bidens bedoeling was niet langer 'Amerikaanse levens te offeren voor een democratische regering in Afghanistan', die al lang een illusie bleek.

Kritiek

Bidens initiële inschatting blijft politiek correct: nog altijd zijn meer Amerikanen voor een Afghaanse exit dan ertegen, zeker onder de eigen Democraten en onafhankelijke kiezers, al is dat aantal sinds de opmars van de taliban aanzienlijk geslonken. En ja, hij bouwde voort op de beslissing van zijn voorganger Donald Trump om te onderhandelen met de taliban over een snelle exit. Maar als commander-in-chief valt alle kritiek nu wel op Bidens nek: amper een kwart van de Amerikanen keurt zijn uitvoering van die exit goed. En voor het eerst sinds zijn inauguratie zakte zijn populariteitsscore onder 50 procent.

Zo dreigt Biden in enkele weken weg te vagen wat hij de eerste maanden zorgvuldig had opgebouwd. Er was de sussende boodschap dat Amerika 'back' is als baken van stabiliteit en samenwerking, na de tropenjaren onder Trump. Er was de succesvolle vaccinatiestrategie, waardoor het Witte Huis de 4th of July vierde als de 'onafhankelijksdag' na de coronapandemie. Een massaal stimuluspakket van 1.900 miljard dollar loodste Biden door het parlement, wat 's werelds grootste economie fors deed opveren. Eerder deze maand volgde ook een investering van 1.000 miljard in 's lands afbrokkelende infrastructuur, met Republikeinse steun nota bene.

Ruim 1.000 coronadoden

Biden gokt erop dat Amerikaanse kiezers, zeker in tijden van covid en economische turbulentie, zich meer laten leiden door binnenlandse besluitvorming dan buitenlandse besognes. Maar ook daar dreigen almaar meer onweerswolken.

De opmars van de deltavariant leidde ertoe dat het aantal coronadoden in de VS sinds deze week, voor het eerst sinds eind maart, weer boven duizend per dag ligt, ruim een verdubbeling tegenover begin augustus. Vooral in de zuidelijke staten neemt de hospitalisatiegraad weer maximale vormen aan.

Terwijl de nationale vaccinatiegraad bij volwassenen 63 procent bedraagt, is dat in pakweg Louisiana, Mississippi en Alabama amper 40 procent of minder. Biden bekritiseert openlijk de lokale Republikeinse politici en hun kiezers, voor wie vaccins en mondmaskerplicht een identitair gevecht tegen staatsinterventie geworden zijn. Maar ook daar valt de eindverantwoordelijkheid op de Democratische president.

Transformatieve agenda

In de eigen partijrangen woedt het debat almaar heviger over het derde en meest ambitieuze luik van Bidens Build Back Better-agenda. Liefst 3.500 miljard dollar wil Biden nog eens vrijmaken voor onderwijs, huisvesting, ziekenzorg, sociale bijstand en ecologische initiatieven. Zo wil hij uitgroeien tot een historische hervormingspresident, die de economische ongelijkheid en maatschappelijke polarisatie tackelt. Net zoals Johnsons Great Society in de jaren 1960, of de New Deal van Franklin D. Roosevelt tijdens het interbellum.

Terwijl in Kaboel de chaos groeide, barstten deze week ook de interne divisies in Washington los. Pas na lang onderhandelen, en flink wat krachttermen, stemden meer gematigde Democraten in het Huis van Afgevaardigden in met een raamwerk voor de 3.500 miljard investeringen, die zij, net als de Republikeinen, vooral als een checklist van linkse dada's zien. Ook centristen als Joe Manchin en Kyrsten Sinema in de Senaat stellen zich vragen bij inhoud van het pakket, welke impact dat zal hebben op de al torenhoge staatsschuld en of rijken en bedrijven extra belasten wel de oplossing is.