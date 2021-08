Blanke bevolking krimpt voor het eerst in VS

58 procent van de Amerikanen is blank. In 2000 was dat nog 69 procent.

De Verenigde Staten worden steeds diverser en stedelijker, maar vergrijzen ook snel. De resultaten van de tienjaarlijkse volkstelling trekken een bikkelharde hertekening van politieke districten op gang.

Van de onherbergzame ijsvlaktes in Alaska tot de verzengende woestijngrens met Mexico vond vorig jaar de tienjaarlijkse Amerikaanse volkstelling plaats. De conclusies van de logistieke mammoetoperatie, die nog bemoeilijkt werd door de coronapandemie, bevestigen de trend van de voorbije decennia: blank, ruraal Amerika verdwijnt. De Verenigde Staten kleuren steeds diverser, maar krijgen net als Europa ook te kampen met grijze haren.

331.449.281 amerikanen In 2020 telden de VS officieel 331,4 miljoen inwoners, bijna 23 miljoen meer dan tien jaar ervoor. Dat is de op een na traagste toenam ooit.

Officieel tellen de VS nu 331.449.281 inwoners. Dat zijn er 22,7 miljoen meer dan in 2010. Die toename met 7,4 procent is wel de laagste bevolkingsgroei sinds de eerste volkstelling in 1790, met uitzondering van de Grote Depressie in de jaren 1930. Dat wordt deels verklaard door stijgende sterftecijfers, waarbij de impact van de 620.000 coviddoden zelfs nog niet ten volle in rekening werd gebracht.

De essentie Sinds de eerste volkstelling in 1790 groeide de Amerikaanse bevolking nooit zo traag als het voorbije decennium, met uitzondering van de jaren 1930.

Het aantal blanke Amerikanen daalt voor het eerst. De bevolkingsgroei is enkel te danken aan de toename van de aantallen zwarten, latino's en Aziaten.

Op basis van de volkstelling kunnen Democraten en Republikeinen kiesdistricten zo hertekenen dat ze maximale zetelwinst puren uit hun kiezersbasis.

Anderzijds dalen de geboortecijfers. Zo daalde het aantal Amerikanen jonger dan 18 jaar met 1,4 procent, terwijl het aantal volwassenen met 10 procent steeg. Er zijn nu meer 80-plussers dan peuters onder twee jaar. Die tendens treft vooral de blanke bevolking.

50 procentgrens

Met 191 miljoen zijn de blanke Amerikanen nog steeds veruit de grootste groep, maar voor het eerst in 's lands geschiedenis krimpt hun aantal in absolute cijfers (-2,6%). 58 procent omschrijft zich nu als enkel blank. Tien jaar geleden was dat 64 procent, in 2000 zelfs 69 procent. Demografen voorspellen al langer dat de blanke bevolking rond 2045 onder de 50 procentgrens zakt. Onder de jongeren (53%) is dat nu al bijna het geval. Illustratief voor die onherroepelijke evolutie: de mediaanleeftijd onder blanken is 44 jaar, die onder latino's 30.

De motor van de bevolkingsgroei zit zo exclusief bij zwarten (+5,6%), latino's (+23%) en vooral Aziaten (36%). In de volkrijkste Amerikaanse staat, Californië, zijn de latino's voor het eerst zelfs de grootste bevolkingsgroep. Opvallend: het aantal Amerikanen die twee of meer raciale achtergronden opgeeft, steeg met 276 procent. Niettemin is ook de groei bij de minderheden, deels door de afkalvende migratie, minder fors dan tijdens vorige decennia.

Boomende Sun Belt

Bijna twee derde van de bevolking woont nu in een zuidelijke of westelijke staat, terwijl in meerdere staten van de verpauperde Rust Belt de bevolking krimpt.

Voorts zit de bevolkingsgroei exclusief in de steden, en vooral in zuidelijke Sun Belt. Amper 13 procent woont nog in een plaats met minder dan 50.000 inwoners. 62 procent woont dan weer in een zuidelijke of westelijke staat, voortgestuwd door een toenemende latinobevolking, een boomende economie en een warmer klimaat dat ouderen aantrekt. In 1970 was dat nog minder dan de helft. Exemplarisch: de techhub en grensstad Phoenix in Arizona is de snelst groeiende metropool. Enkel New York, Los Angeles, Chicago en Houston zijn nog groter.

Het verlies zit dan weer in de verpauperde noordelijke Rust Belt. In het oude industriële hart van de VS - van West Virginia over Ohio en Michigan tot Illinois - groeit de bevolking nog amper, of krimpt ze zelfs.

Cracking en packing

Deze schat aan demografische data heeft grote politieke consequenties. Op basis van de volkstelling krijgen vooral zuidelijke staten er straks elk een zetel bij in het Huis van Afgevaardigden, terwijl de noordelijke neergang zich vertaalt in minder zitjes. Ook die trend lijkt onomkeerbaar: stagnerende inwonersaantalen betekenen minder miljarden uit de federale subsidiepot, met nog minder fondsen voor gezondheidszorg, onderwijs, huisvesting, sociale diensten en infrastructuur in die al hard getroffen staten.

Voor alles treedt nu ook het bikkelharde tienjaarlijkse machtsspel van 'gerrymandering' in werking. Door data van de volkstelling te koppelen aan lijsten van partijleden en stemgedrag per regio kunnen lokale Democratische en Republikeinse politici de kiesdistricten zo hertekenen dat ze met een minimum aan kiezers een maximum aan zetels binnenhalen. Kiezers van de tegenpartij worden verspreid over zoveel mogelijk districten, zodat hun invloed verwatert. Of ze worden net gebundeld in een district, zodat ze maar één zetel opleveren. In het vakjargon: cracking en packing.

Vooral Republikeinen zijn hier zeer gewiekst in en weten zo de impact te counteren van hun slinkende traditionele achterban van blanke plattelandskiezers. Het helpt dat ze in 20 staten zowel het deelstaatparlement als het gouverneursgebouw controleren. Democraten hebben die almacht maar in tien staten.