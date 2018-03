Bloomberg: 'Wereld kan nog altijd op Amerika rekenen in klimaatstrijd'

De grootste economie ter wereld is een buitenstaander geworden in de globale inspanningen tegen de opwarming van de aarde. Maar de wereld kan wel degelijk op Amerika rekenen, zegt miljardair en filantroop Michael Bloomberg in een interview in Brussel.

Hoewel de Amerikaanse president Donald Trump vorig jaar heeft aangekondigd dat de Verenigde Staten zich terug willen trekken uit het internationale Klimaatakkoord van Parijs blijft Amerika de leiding nemen in de strijd tegen de klimaatverandering. ‘Alleen ligt het initiatief bij de private sector en niet bij de overheid.’

Dat zei Michael Bloomberg donderdag in een interview met De Tijd. De 76-jarige ondernemer, ex-burgemeester van New York en oprichter van de mediagroep die zijn naam draagt, was in Brussel omdat België zich achter een reeks aanbevelingen voor bedrijven schaart om transparant over klimaatrisico’s te communiceren. Hij luidde donderdag onder meer de ceremoniële openingsbel op Euronext Brussel en gaf een speech aan de Europese Commissie.

Speciaal gezant

Bloomberg, met een vermogen van 52 miljard dollar de 11de rijkste persoon ter wereld, is speciaal gezant voor het klimaat namens de Verenigde Naties. Samen met Mark Carney, de gouverneur van de Britse centrale bank, leidt hij de Task Force on Climate Related Financial Disclosures (TCFD). Die groep stelde een kader met richtlijnen samen die bedrijven ertoe aanzetten om in de rapportering van hun prestaties naast financiële resultaten ook aandacht te besteden aan hun risico’s en inspanningen rond de klimaatverandering.

De Amerikaanse federale overheid doet niks. Ook onder Obama gebeurde er amper wat. En toch hebben we de uitstoot van broeikasgassen met 50 procent teruggedrongen. Michael Bloomberg Miljardair en filantroop

'De Belgische regering steunt de agenda van de TCFD ten volle', zei minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) donderdagochtend. Samen met de Nationale Bank, de beurswaakhond FSMA en Euronext Brussel ondertekende hij een akkoord om de aanbevelingen te volgen. Het gaat om een vrijwillig kader. Hoe dat concreet wordt uitgewerkt, moet nog blijken.

De TCFD presenteerde zijn aanbevelingen in juni vorig jaar aan de G20. Sindsdien spraken meer dan 250 multinationals en vier landen hun steun uit. De bedrijven hebben een gezamenlijke beurswaarde van 6.600 miljard dollar. Daarbij zijn ook 160 financiële bedrijven, die samen bijna 90.000 miljard dollar onder beheer hebben.

Kapitalist

Volgens de groep rond Bloomberg, waartoe ook Mary Schapiro, de ex-topvrouw van de Amerikaanse beurswaakhond SEC, behoort, helpen de richtlijnen om bedrijven naar een klimaatvriendelijker beleid te pushen. 'Het geeft beleggers de kans om bedrijven met elkaar te vergelijken. Dat kon al lang voor winst, omzet, marges en dergelijke, maar dat moet ook voor klimaatrisico’s kunnen. Ik ben een kapitalist. Als je mensen de juiste informatie geeft, doen ze wat het beste is voor hun belangen. Je moet verzekeren dat dat ook het beste is voor de maatschappij.'

Schermvullende weergave Michael Bloomberg ontmoette in Brussel ook koning Filip. ©BELGA

Globale onderhandelingen over klimaatinspanningen gebeuren onder VN-vlag op het niveau van de nationale regeringen, maar de actie zit bij de bedrijven, zegt Bloomberg, die in 2016 sterk een gooi naar het Witte Huis overwoog. Die verkiezingen draaiden uiteindelijk uit op een duel tussen Hillary Clinton en Donald Trump.

'De Amerikaanse federale overheid doet niets. Ook onder Obama gebeurde er amper wat. Toch hebben we de uitstoot van broeikasgassen met 50 procent teruggedrongen. Dat kwam door publieke druk en economische factoren. Door de frackingtechnologie werd aardgas goedkoper en nu is zelfs hernieuwbare energie goedkoper. Uiteindelijk doe je als bedrijf wat in je economisch belang is. Ook al trek je je niets aan van de vervuilende werking van steenkool, je focust op je winst per aandeel.'

Groen leven

'Als je als overheid effectief wil zijn moet je regels invoeren die mensen aanmoedigen dingen te doen die in hun belang zijn. Als je mensen tot iets dwingt, bereik je doorgaans weinig. Je moet een omgeving creëren waarin je het voor hen aantrekkelijker maakt groen te leven', zegt Bloomberg.

Voorlopig hebben de VS, na China de grootste vervuiler ter wereld, via Trump enkel aangekondigd dat ze uit het Klimaatakkoord stappen. Pas in 2020 kan Amerika zich effectief terugtrekken. 'Ik weet niet wat er gaat gebeuren. De ene dag zegt deze regering iets, de andere dag zegt ze iets compleet anders. Take your pick.'

Derde land ter wereld

'Het doet er niet toe', zegt Bloomberg. Samen met Jerry Brown, de gouverneur van Californië, de grootste staat van de VS, richtte hij vorig jaar na de beslissing van Trump America’s Pledge op, een initiatief om zo veel mogelijk Amerikaanse staten, steden en bedrijven samen te brengen om samen de VS op koers te houden om de voorwaarden van het Klimaatakkoord te halen.