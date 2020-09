Bloomberg pompt 100 miljoen dollar in Florida-campagne Biden

Miljardair en oud-burgemeester van New York Michael Bloomberg is volgens The Washington Post van plan 100 miljoen dollar te pompen in de campagne van de Democratische presidentskandidaat Joe Biden in de ‘swing state’ Florida.

Bloomberg, die zelf een punt zette achter zijn campagne in maart, wil minstens 100 miljoen dollar stoppen in de campagne van partijgenoot Joe Biden, die het op 3 november opneemt tegen huidig president Donald Trump.

‘Er is Mike Bloomberg veel aan gelegen om Trump te helpen verslaan, en dat zal gebeuren in de battleground states’, klinkt het bij Bloombergs adviseur Kevin Sheekey. ‘De investering betekent dat de Democraten en het campagneteam van Biden nog meer kunnen uittrekken om andere sleutelstaten te overtuigen, zoals Pennsylvania. Dat bepalend zal zijn voor een zege voor Biden.’

Volgens zijn adviseur besloot Bloomberg de campagne van Biden te financieren nadat Trump, die in de peilingen achter loopt op Biden, liet weten uit eigen zak 100 miljoen te willen stoppen in zijn herverkiezingsstrijd in Florida.

Trump haalde voor zijn nationale campagne in augustus 210 miljoen op. Dat was beduidend minder dan Biden, die vorige maand een recordsom van 364,5 miljoen vergaarde.