Bloomberg stapt uit presidentsrace

De gewezen New Yorkse burgemeester Michael Bloomberg staakt zijn Democratische presidentscampage. Hij stelde zwaar teleur op Super Tuesday, waaraan hij nochtans een fortuin had uitgegeven.

De gewezen burgemeester van New York stelde dinsdag zwaar teleur toen hij voor het eerst deelnam aan de Democratische voorverkiezingen. Op Super Tuesday won hij geen enkele van de 14 staten waar gestemd werd. In ruim de helft haalde hij niet eens de kiesdrempel van 15 procent. Enkel in het Amerikaanse overzees gebied Samoa finishte hij als eerste.

Half miljard dollar

Tijdens zijn eerste twee televisiedebatten ging Bloomberg compleet de mist in. Veel Democraten wantrouwden hem ook omdat hij in het verleden een Republikeinse partijkaart had. Veel latino's en Afro-Amerikanen hadden geen vertrouwen in hem omdat hij in New York destijds een hard politiebeleid invoerde dat minderheidsgroepen disproportieel viseerde.