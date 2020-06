Bolton: 'Trump is ongeschikt voor presidentschap'

Donald Trump is helemaal niet geschikt voor zijn ambt. Dat zegt John Bolton, de ex-nationaleveiligheidsadviseur van de Amerikaanse president, in een interview met ABC News.

John Bolton is aan een afrekeningscampagne met Donald Trump begonnen. De voormalige nationaleveiligheidsadviseur van de Amerikaanse president lijkt vast van plan zoveel mogelijk vuile was van zijn ex-baas buiten te hangen naar aanleiding van de verschijning van zijn memoires, 'The Room Where It Happened'.

De publicatie van het boek is voor volgende week dinsdag gepland. Het Witte Huis probeert via juridische weg te voorkomen dat het in de boekhandel belandt. In afwachting van de beslechting van het geschil lekken steeds meer elementen uit.

Finland

Zo zou Trump vorig jaar de Chinese president Xi Jinping om hulp gevraagd hebben bij zijn herverkiezing. 'Hij benadrukte het belang van de landbouwers en gaf aan dat grotere Chinese aankopen van Amerikaanse soja en tarwe de uitkomst van de verkiezingen konden bepalen', luidde het woensdagavond in een voorpublicatie in de Amerikaanse zakenkrant The Wall Street Journal.

Trump laat zich door slechts één ding leiden: de vraag wat goed is voor zijn kansen op een herverkiezing. John Bolton Ex-nationaleveiligheidsadviseur Trump

De ex-nationaleveiligheidsadviseur laat volgens The New York Times ook zijn licht schijnen over Trumps aardrijkskundige kennis. 'Hij vroeg of Finland een deel van Rusland was en leek niet te weten dat het Verenigd Koninkrijk een kernmacht is.'

In de 17 maanden dat Bolton Trump diende als veiligheidsadviseur kwam hij naar eigen zeggen tot één conclusie: de president is niet geschikt voor het ambt omdat hij enkel zijn eigen politieke lot voor ogen heeft. 'Ik denk niet dat hij geschikt is voor het presidentschap', verklaarde Bolton donderdag in een interview aan ABC News.

Leugens

'Ik denk niet dat hij de competentie heeft om de klus te klaren', ging de ex-nationaleveiligheidsadviseur voort. 'Trump laat zich door slechts één ding leiden: de vraag wat goed is voor zijn kansen op een herverkiezing. Hij was zo gefocust op die herverkiezing dat overwegingen op de lange termijn nooit meespeelden.'