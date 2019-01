Boze Trump verlaat nieuw begrotingsoverleg

De Amerikaanse president Donald Trump noemde nieuw overleg met de Democraten over de financiering van een muur langs de Mexicaanse grens woensdag 'tijdverlies'.

Voor het eerst in zijn tweejarige presidentschap eiste Trump dinsdag, in primetime Amerikaanse tijd, zendtijd op de nationale televisiezenders ABC, CBS en NBC en de nieuwszender Fox voor een toespraak vanuit zijn Oval Office. Negen minuten lang pleitte hij voor de bouw van een muur langs de grens met Mexico - zijn meest iconische campagnebelofte - ‘die absoluut essentieel is voor onze veiligheid’. Donderdag brengt hij ook een bezoek aan het grensgebied in de staat Texas.

Zo hoopt Trump de steun van het volk te verwerven om de patstelling in het parlement te doorbreken. De Republikein eist 5,7 miljard dollar voor zijn ‘big, beautiful wall’, als onderdeel van een begrotingsakkoord. Maar omdat de Democraten dwarsliggen, is er nu al 20 dagen geen geld om alle overheidsdiensten open te houden.

Als er tegen zaterdag geen doorbraak is - en daar heeft het alle schijn van - sneuvelt het record van de langste ‘government shutdown’ in de Amerikaanse geschiedenis.

En daar heeft het alle schijn van. Trump verliet woensdag boos een nieuwe overlegronde met Chuck Schumer en Nancy Pelosi, de Democratische leiders in de Senaat en het Huis van Afgevaardigden. ‘Totaal tijdverlies’, twitterde hij achteraf.

De president is gewoon opgestaan en naar buiten gelopen. Chuck Schumer Democratisch fractieleider Senaat





Schumer bevestigt in een reactie dat Trump is opgestapt van het overleg. 'De president is gewoon opgestaan en naar buiten gelopen', aldus de Democratische fractieleider, die het gedrag van Trump 'nogal ongepast voor een president' noemt. Pelosi zegt dat het mislukken van het overleg 'erg triest' is, omdat heel wat federale ambtenaren door de aanhoudende shutdown binnen enkele dagen wellicht niet worden uitbetaald. 'De president lijkt daar ongevoelig voor te zijn', voegde ze er aan toe.

Veiligheidscrisis

In zijn speech toonde Trump mededogen voor de ‘humanitaire crisis’ in het grensgebied, waar illegale migranten ten prooi vallen aan mensensmokkelaars. Maar vooral onderstreepte hij de ‘veiligheidscrisis’, omdat illegalen vooral misdaad en drugs de Verenigde Staten zouden binnenbrengen. En jobs afnemen. ‘Hoeveel Amerikaans bloed zal nog vloeien voor het parlement zijn job doet?’, vroeg Trump zich af.

‘Trump moet stoppen met het Amerikaanse volk te gijzelen en een crisis te verzinnen. Hij moet de overheid weer openen’, riposteerden Schumer en Pelosi. Volgens hen is de humanitaire crisis vooral van Trumps eigen makelij, omdat hij illegale migrantenkinderen van hun ouders liet scheiden.

Experts wijzen er ook op dat het aantal illegale migranten in de VS al jaren stabiel blijft, en door opgevoerde deportaties - ook onder de Democratische president Barack Obama - zelfs afneemt. Het gros van de illegalen komt de VS ook niet binnen door stiekem de grens over te steken, maar door een tijdelijk visum aan te vragen en, als dat verstreken is, niet huiswaarts te keren.

Doeltreffend?

Dat doet de vraag rijzen of een grensmuur wel Trumps doel dient. Ook de drugssmokkel verloopt vooral via de klassieke grensovergangen, toonde een rapport van zijn ministerie van Justitie onlangs aan. Trumps suggestie dat terroristen via de desolate grensgebieden naar de VS reizen, is al evenzeer meermaals door zijn eigen inlichtingendiensten ontkracht. En wat het jobverlies betreft: veel migranten voeren vooral baantjes uit waarvoor Amerikanen allang hun neus ophalen.

Zo prediken beide partijen vooral voor de eigen parochie. Trump raakte - ‘America First!’ - verkozen als migratiehardliner. De Democraten heroverden onlangs dan weer het Huis met sociaal erg diverse kandidaten. Het gros van de Amerikanen lijkt echter amper wakker te liggen van Trumps muur - maar 41 procent is voor - en zich steeds meer te ergeren aan de ‘government shutdown’.

Zo’n 800.000 ambtenaren zitten nu al drie weken thuis of werken onbezoldigd. Zo wil de bittere ironie dat zelfs de grenspatrouilles voorlopig niet worden betaald en dat de afhandeling van asielaanvragen en de deportatie van illegalen vertraging oplopen. Dat wordt vooral Trump verweten.

Scheuren

51 procent Volgens een peiling acht 51 procent van de Amerikanen Trump verantwoordelijk voor de government shutdown.

Volgens een peiling van het persbureau Reuters acht 51 procent van de Amerikanen Trump verantwoordelijk voor de government shutdown, 4 procentpunten meer dan vorige week. Nog eens 7 procent wijst zijn partijgenoten in het parlement met de vinger. 33 procent ziet de Democraten als de schuldigen, de rest is onbeslist.

Stilaan beginnen dan ook scheuren te verschijnen in de Republikeinse verdediging rond Trump. Al vijf senatoren stelden dat gewoon een begroting goedgekeurd moet worden en dat over het geld voor de muur later onderhandeld kan worden. Samen met hun Democratische collega’s hebben ze een meerderheid. Alleen weigert de Republikeinse Senaatsleider Mitch McConnell een stemming te organiseren.