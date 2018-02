Boze scholieren vragen strengere wapenwet in VS

Na de dodelijke schietpartij op een middelbare school in Florida zijn zaterdag honderden scholieren de straat op gegaan om voor strengere wapenwetten te pleiten. Ze scandeerden ‘Shame on you’, een niet mis te verstane boodschap aan het adres van president Trump en andere politici.

Aan de betoging in Fort Lauderdale namen ook talrijke overlevenden van het bloedbad deel. Leerkrachten en verscheidene groepen sloten er zich bij aan. In bewogen toespraken brachten jonge mensen hun treurnis om schoolkameraden tot uiting en hun diepe bezorgdheid over het uitblijven van wijzigingen aan de lakse wapenwetgeving in de Verenigde Staten, ondanks een reeks bloedbaden aan scholen en andere instellingen waaraan geen eind komt.

Het getuigenis van studente Emma Gonzalez

‘Wij begrijpen niet waarom het moeilijker zou moeten zijn om een weekendje te plannen met vrienden dan om een automatisch of halfautomatisch wapen te kopen’, sprak Emma Gonzalez in een ziedende speech. Zij nam ook politici op de korrel die voor hun kiescampagne giften aanvaardden van de NRA (National Rifle Association) en riep ‘Shame on you!’. Meteen begonnen honderden hetzelfde te scanderen.

Woensdag opende een 19-jarige met een halfautomatisch wapen het vuur op de Marjorie Stoneman Douglas High School in Parkland, een 50-tal kilometer van Fort Lauderdale. Zeventien mensen lieten het leven.

Link

De FBI gaf later toe dat het bloedbad in Parkland had kunnen vermeden worden. Op 5 januari had de federale politiedienst een waarschuwing over de dader ontvangen, maar die daarna niet nagetrokken.