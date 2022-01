Brand in The Bronx eist minstens 19 doden

Bij een brand in een appartementsgebouw in New York zijn minstens 19 mensen om het leven gekomen.

Een hevige brand in een appartementsgebouw in The Bronx, een stadsdeel van New York, heeft al minstens 19 mensenlevens gekost. Bij de slachtoffers zijn ook negen kinderen. Dat heeft burgemeester Eric Adams meegedeeld.

Deze brand is een van de ergste in onze stad in deze moderne tijden. Eric Adams Burgemeester New York

Er zijn ook 63 mensen zwaargewond, van wie ruim dertig in kritieke toestand, zo deelde Adams nog mee aan de Amerikaanse nieuwszender CNN. 'Deze brand is een van de ergste in onze stad in deze moderne tijden', zei de burgemeester.