‘Branden aan westkust zijn voorafspiegeling van wat nog komt’...

De verwoestende branden die de Amerikaanse westkust teisteren, zijn het gevolg van ‘een perfecte storm’, en een voorschot op wat er nog aankomt. Dat zegt Wade Crowfoot, de minister van Natuur in de staat Californië, in een gesprek met De Tijd.

Crowfoot staat aan het hoofd van het departement Natural Resources, dat de bescherming en het beheer van de natuurrijkdommen van Californië overziet. Hij kijkt met lede ogen naar de ramp die zich in zijn staat en aan de hele Amerikaanse westkust voltrekt. ‘Verspreid over drie staten brandt meer dan 20.000 vierkante kilometer land. In Californië alleen vechten we tegen 25 gegroepeerde haarden. De toestand is zonder precedent. En we zitten nog lang niet aan het einde van het bosbrandseizoen.’

De oorzaken van de branden vat hij samen als ‘een perfecte storm’. Het is een combinatie van het landgebruik in een staat die in zijn 170-jarig bestaan een enorme bevolkingsexplosie kende, een eeuw lang fout bosbrandbeleid, de historische droogte van de voorbije jaren en de overduidelijke trend van de klimaatopwarming.

Met dat laatste is nochtans niet iedereen het eens. Deze week ging een dialoog tussen Crowfoot en president Donald Trump druk rond op de sociale en de gewone media. Toen Trump poolshoogte van de branden kwam nemen in Californië en Crowfoot wees op de duidelijke rol van klimaatverandering, zei de president: ‘Het zal wel afkoelen. Kijk maar.’ Crowfoot antwoordde: ‘Ik zou willen dat de wetenschap het met u eens was.’ Waarop Trump zei: ‘Ik denk niet dat de wetenschap het weet, eigenlijk.’

‘De klimaatverandering is een cruciaal ingrediënt van de mix’, vertelt Crowfoot via Skype. ‘De temperaturen liggen hoger in de zomer én in de winter. Daardoor valt er minder neerslag in de vorm van sneeuw, die de bossen doorgaans hydrateert en nat houdt. De wouden met redwood trees bijvoorbeeld zijn mistige, vochtige bossen die normaal immuun zijn tegen heel sterke bosbranden, maar nu niet meer. De bossen drogen uit in de winter en de lente, en de zomers zijn droger en heter dan ze ooit waren. In de Sierra Nevada zijn gebieden zo heet geworden dat ze hun eigen weersystemen creëren. Enkele dagen geleden was het 48 graden in delen van Los Angeles.’

De president is blind voor de klimaatopwarming en blijft hameren op een falend landschapsbeheer. Dat telt wel degelijk mee, zegt Crowfoot. ‘Vroeger hadden de Native Americans de gewoonte om stukken land in brand te zetten om underbrush, lage begroeiing, te verwijderen en de kans op catastrofale branden te verkleinen. Maar dat gebruik verdween en de bossen werden veel kwetsbaarder. Tegelijk gingen mensen steeds dieper op het platteland en in de wildernis wonen.’

‘De focus van het beleid veranderde naar het onderdrukken van alle bosbranden. Maar branden zijn een onderdeel van de Californische ecologie. Het is een kwestie van bossen gezond te houden door kleine branden hun werk te laten doen. Maar dat hebben we honderd jaar lang niet gedaan. Nu zitten we met bossen die onnatuurlijk dicht zijn. Daarbovenop kenden we de voorbije jaren een megadroogte die 165 miljoen bomen doodde.'

‘Landbeheer is dus een deel van het antwoord, daarover zijn we het eens’, zegt Crowfoot. ‘Zoals scheidingen creëren en stukken gecontroleerd laten branden.' Hij merkt wel op dat er meer geld van de federale overheid moet komen. Die is eigenaar van 57 procent van de bossen in Californië. 'Terwijl de staat meer spendeert aan het landbeheer waar de president het zo graag over heeft.’

Het milieu beschermen was vroeger helemaal niet zo’n politiek twistpunt, betreurt Crowfoot. ‘Richard Nixon richtte de belangrijkste federale agentschappen op. Ronald Reagan voerde, toen hij gouverneur was van deze staat, de strengste milieuwetten in een generatie in. Maar vandaag wordt klimaatverandering zwaar gepolitiseerd. We willen ook geen politiek gevecht leveren. Maar, zoals ik tegen de president zei, als we ons hoofd in het zand steken en de impact van de klimaatverandering negeren, gaan we de mensen niet kunnen beschermen.’

Gavin Newsom, de Democratische gouverneur van Californië, de grootste economie van de VS, noemde de catastrofe al ‘America in fast forward’, en een ‘postkaart van de toekomst'. Wat nu gebeurt door de klimaatopwarming is een voorafspiegeling van wat nog zal volgen, is de boodschap.