Britse ambassadeur in VS neemt ontslag

Kim Darroch vindt dat hij niet langer zijn job naar behoren kan uitoefenen. Hij kreeg de toorn van de Amerikaanse president Donald Trump over zich heen na een reeks kritische memo's over hem.

Kim Darroch, de Britse ambassadeur in de Verenigde Staten, stapt op. 'Sinds er officiële berichten uit de ambassade gelekt werden, was er heel wat speculatie over mijn positie. Ik wil daar een einde aan maken. Deze situatie maakt het voor mij onmogelijk mijn job uit te oefenen zoals ik zou willen', schrijft hij in zijn ontslagbrief.