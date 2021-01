Britse rechter wil Assange niet aan de VS uitleveren

De WikiLeaks-oprichter riskeert in de VS tot 175 jaar gevangenisstraf voor het lekken van geheime documenten.

De Britse rechter Vanessa Baraitser heeft maandag beslist dat WikiLeaks-medeoprichter Julian Assange niet aan de Verenigde Staten wordt uitgeleverd. Assange riskeerde er volgens zijn advocaten een gevangenisstraf tot 175 jaar. Mensenrechten- en nieuwsorganisaties beschouwen de uitspraak als een gigantische overwinning voor de persvrijheid.

De Amerikanen willen Assange vervolgen voor de publicatie van honderdduizenden documenten over de oorlogen in Afghanistan en Irak en over de Amerikaanse diplomatie. Ze beschuldigen hem ervan dat hij de Amerikaanse soldaat Chelsea Manning een platform heeft geboden om de documenten publiek te maken, dat hij anderen heeft geholpen met hacken en dat hij met de publicatie van de geheime documenten Amerikaanse functionarissen en informanten in gevaar heeft gebracht. Alles samen lopen er 18 aanklachten tegen Assange.

175 jaar gevangenis Volgens zijn advocaten riskeert Julian Assange tot 175 jaar gevangenisstraf in de VS. De Amerikaanse overheid houdt het zelf bij vier tot zes jaar.

Het proces over een eventuele uitlevering is al maanden aan de gang. Het liep vertraging op door de coronapandemie en de vraag om extra tijd van de verdediging. De rechter sprak zich niet uit over de Amerikaanse aanklachten, maar bekeek enkel of aan de voorwaarden van het uitleveringsverdrag uit 2003 was voldaan. Dat stelt dat het misdrijf waarvoor de VS Assange willen vervolgen ook in het Verenigd Koninkrijk tot een proces zou leiden.

Zeven jaar in de ambassade

Assange kwam in 2010 in het spotlicht te staan toen WikiLeaks de geheime documenten massaal publiceerde. In 2012 vluchtte hij naar de Ecuadoraanse ambassade in Londen om aan een uitlevering aan Zweden te ontsnappen, waar twee vrouwen hem beschuldigden van seksuele aanranding. Hij claimde dat de zaak maar een voorwendsel was om hem aan de Verenigde Staten uit te leveren.

Hetzelfde jaar nog kreeg hij er politiek asiel, maar dat werd in 2019 weer ingetrokken. Na zeven jaar waren de relaties ernstig verzuurd en WikiLeaks had documenten gepubliceerd die de Ecuadoraanse president Lenin Moreno in verlegenheid hadden gebracht. Daardoor kon de Britse politie Assange op 11 april 2019 arresteren. De beelden waarop te zien is hoe een verwilderde Assange uit de ambassade wordt gedragen, gingen de wereld rond.

Schermvullende weergave Assange na zijn arrestatie op 11 april 2019 ©AFP

Sindsdien zit de WikiLeaks-oprichter opgesloten in de strengbewaakte Belmarsh-gevangenis in Londen. Hij zat er een gevangenisstraf van 50 weken uit omdat hij de voorwaarden van zijn voorwaardelijke invrijheidstelling had geschonden en bleef er opgesloten in afwachting van een uitspraak van de rechter. Zweden liet de aanklachten intussen vallen.

Julian Assanges gezondheid is zo verslechterd dat zijn leven in gevaar is. Nils Melzer VN-rapporteur voor foltering

Volgens dokters die Assange onderzochten, is zijn gezondheidstoestand alarmerend. Hij zou depressief zijn, aan geheugenverlies lijden en suïcidale gedachten hebben. Nils Melzer, de VN-rapporteur voor foltering, noemde zijn opsluiting vorig jaar 'psychologische foltering'. Vorige maand zei hij nog dat Assanges gezondheid zo verslechterd is dat zijn leven in gevaar is en verzocht hij de Amerikaanse president Donald Trump hem gratie te verlenen.