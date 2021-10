Burgemeester Chicago op ramkoers met politievakbond

Het conflict tussen de burgemeester van Chicago en de voorzitter van de politievakbond raakt tot in de rechtzaal.

Vrijdag besloot een rechter in Chicago dat de voorzitter van de politievakbond, John Catanzara, niet lager publieke verklaringen meer mag afleggen. Het is de laatste ontwikkeling in de toenemende spanningen tussen burgemeester Lori Lightfoot en Catanzara. De spanningen hebben alles te maken met coronamaatregelen.