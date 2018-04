CIA-baas ontmoet Kim Jong-un

Hij legde er de basis voor de geplande gesprekken tussen Trump en de Noord-Koreaanse leider.

De directeur van de Amerikaanse inlichtingendienst CIA, Mike Pompeo, heeft het afgelopen paasweekend in het geheim de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un ontmoet in Pyongyang. Dat bericht The Washington Post dinsdag op basis van twee bronnen.

Het nieuws van de uiterst uitzonderlijke ontmoeting komt er nadat Trump dinsdag al te kennen had gegeven dat er contacten 'op het hoogste niveau' waren geweest met Kim Jong-un. Volgens The Washington Post moest Pompeo in Noord-Korea de basis leggen voor de geplande gesprekken tussen Trump en Kim over het kernprogramma van Pyongyang, die vóór begin juni zouden moeten plaatsvinden.

De CIA, het Witte Huis en de Noord-Koreaanse missie bij de Verenigde Naties weigerden te reageren op het nieuws.

Het is van 2000 geleden dat er nog een ontmoeting op een dergelijk hoog niveau is geweest tussen beide landen. De toenmalige buitenlandminister onder president Bill Clinton, Madeleine Albright, zakte af naar Noord-Korea om er Kim Jong-il, de vader van de huidige leider, te treffen.