CNN schrapt Chris Cuomo voor rol in seksschandaal van zijn broer

De populaire nieuwsanker Chris Cuomo wordt door de nieuwszender CNN opzijgezet om zijn rol in de verdediging van zijn broer Andrew, de gouverneur van New York.

Chris Cuomo wordt voor onbepaalde tijd geschrapt als nieuwsanker omdat uit onderzoek blijkt dat hij een grotere rol dan vermoed speelde in de verdediging van zijn broer Andrew Cuomo. Dat maakte CNN zelf bekend. Chris Cuomo presenteert de belangrijkste nieuwsshow van de zender.

CNN nam de beslissing nadat het gerecht bijkomende documenten had vrijgegeven over de zaak tegen Andrew Cuomo. 'De documenten wijzen op een grotere betrokkenheid in de zaak van zijn broer dan we wisten. Daarom schrappen we Chris voor onbepaalde tijd, in afwachting van verdere evaluatie.'

Andrew Cuomo, gouverneur van New York, moest in augustus aftreden na verschillende klachten over ongepast seksueel gedrag. Hij ontkende de aantijgingen, maar in oktober werd een rechtszaak aanhangig gemaakt wegens seksueel wangedrag tegenover een medewerkster.

Chris Cuomo gaf in mei al toe dat hij sommige ethische regels van de nieuwszender had overtreden. Zo had hij raad gegeven aan zijn broer over de omgang met de media. Ook beloofde hij de zaak stil te houden op de eigen zender.