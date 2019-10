California evacueert 180.000 mensen voor branden

De sheriff van het kanton Sonoma in California heeft zowat 180.000 inwoners gevraagd om te evacueren. Zware branden hebben meer dan 12.000 hectare vernietigd. Het vuur wordt aangewakkerd door sterke wind.

De politie van de stad Santa Rosa verplichtte de inwoners van de noordelijke helft van de stad om hun woning te verlaten. 'Dit is in Sonoma de grootste evacuatie sinds mensenheugenis', zegt het bureau van de sheriff op twitter.

De overheid is op haar hoede na de grote bosbranden van vorig jaar. In 2018 stierven bij branden in het noorden van California 86 mensen.