Cameron Kasky, boegbeeld van het verzet tegen de wapenverslaving

Cameron Kasky is een 17-jarige Amerikaanse scholier en de motor achter de beweging voor een verstrenging van de uiterst soepele wapenwetten. Op 24 maart worden honderdduizenden manifestanten in de Amerikaanse hoofdstad Washington verwacht voor de ‘March of our lives’, het voorlopige orgelpunt van het protest. In elke middelgrote Amerikaanse stad zullen op hetzelfde moment duizenden mensen hun onvrede uiten, in wat de grootste anti-wapenbeweging ooit in de VS aan het worden is.

Op 14 februari doodde een voormalige leerling van de Marjory Stoneman Douglas High School in Parkland, Florida, 17 scholieren met een halfautomatisch geweer. Die avond, na een wake voor de slachtoffers, nodigde Kasky een aantal vrienden uit om samen te rouwen. Zo ontstond de ‘Never Again’-beweging. Al de volgende dag stond een Facebook-pagina met de slogan en een logo online. De slogan, zei Kasky tegen een journaliste van het blad The New Yorker, ‘bedacht ik op het toilet in mijn Ghostbusterspyama’. De jongeren vertelden haar ook dat ze wisten dat ze snel moesten handelen, om de media-aandacht na het drama maximaal te kunnen benutten. In minder dan 24 uur transformeerden de slachtoffers in activisten. Hun doel: strengere wapenwetten, onder het motto ‘protect kids, not guns’.

Ze hebben de sociale media slim ingezet. Kasky begon al enkele uren na het drama campagne te voeren op Facebook. In de wagen van school naar huis schreef hij op zijn profiel: ‘Ik ben veilig. Bedankt aan alle voorvechters van het tweede amendement om mij te beschermen.’ Het tweede amendement van de Amerikaanse grondwet waarborgt het ‘recht op vrije wapendracht’ en is voor de wapenlobby het ultieme argument tegen regulering.

De ongefilterde getuigenissen van de jongeren, die rechtstreeks verspreid worden via de online kanalen van de beweging, maakten grote indruk. Meer dan honderdduizend sympathisanten sloten zich online aan. Acteur George Clooney en zijn vrouw Amal Alamuddin, een mensenrechtenadvocate, doneerden een half miljoen dollar. Barack Obama, die na de schietpartij in de basisschool Sandy Hook als president vruchteloos probeerde het wapenbezit in te perken, stuurde een bemoedigende boodschap.

Een aantal van de actiefste studenten in de beweging kent elkaar van de toneelgroep op school. Ze zijn mondig en ze hebben podiumervaring. ‘Ik ben een prater’, zei Kasky daarover. ‘Het is het enige wat ik heb. Ik hou gewoon nooit mijn mond.’

Het collectief trok naar Tallahassee, de hoofdstad van Florida, voor een typisch Amerikaanse ‘town hall meeting’. Politici ontmoeten daar het volk voor een debat, doorgaans in het kader van een strak georganiseerde pr-oefening. Door de explosieve materie en voor een publiek van vrienden en familieleden van de slachtoffers, velen nog getekend door de emotie, draaide de meeting voor de aanwezige politici uit op een dans op het slappe koord. De Republikeinse senator Marco Rubio, een voormalige presidentskandidaat, werd tot toegevingen gedwongen op heel wat aspecten van de wapenwet, een bijna heilig principe voor zijn partij. Kasky vroeg hem op de man af of hij nog donaties zou aannemen van de wapenlobby NRA, de National Rifle Association, een belofte die Rubio niet over zijn lippen kreeg. Ook een NRA-woordvoerster kreeg er stevig van langs van de studenten.

Student Cameron Kasky spreekt senator Marco Rubio aan op zijn banden met de NRA.

Intussen worden de activisten online zelf onder vuur genomen. Kasky heeft zijn Facebookprofiel geschrapt, naar eigen zeggen wegens ‘grafische’ doodsbedreigingen door NRA-aanhangers. Ook Emma Gonzalez, die kort na het drama een emotionele speech hield, werd online door het slijk gehaald. Na zijn getuigenis op CNN werd student David Hogg in een YouTubeclip ‘een acteur’ genoemd. Het kostte YouTube een halve dag om de video te verwijderen. De clip was toen al honderdduizenden keren bekeken. Donald Trump jr., zoon van de president, markeerde complottheorieën op Twitter over de jongen, wiens vader ooit bij de FBI werkte. Trump zelf probeerde aanvankelijk het debat van de wapenwetten te verschuiven naar het optreden van de FBI, die tips over de schutter had genegeerd. Trump is in een machtsstrijd verwikkeld met de politiedienst, die een onderzoek voert naar mogelijke Russische inmenging in de presidentsverkiezingen.