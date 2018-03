Campagnemanager van Trump 2020 legt zwaartepunt moderne verkiezing op sociale media

Het is nog maar begin 2018, en Donald Trump heeft deze week al een manager aangesteld voor zijn herverkiezingscampagne in 2020.

Op zich niet zo opmerkelijk: de Amerikaanse president diende het papierwerk voor zijn tweede verkiezing in op de dag dat hij de eed aflegde. Wel zeer opvallend: Brad Parscale, de 42-jarige Texaan met de flinke sik die de tweede Trump-campagne gaat leiden, is een digitale marketeer die ver van de politiek staat. In plaats van in het strategische gemanoeuvreer dat bij een campagne onder de schijnwerpers van de wereld hoort, is hij heel goed in het spel der sociale media.

Zijn aanstelling tot sleutelfiguur van de tweede Trump-campagne (al kan er nog veel gebeuren en is de jobzekerheid in Trumps omgeving nooit erg groot) suggereert dat de verkiezing van de toekomst wordt uitgevochten op het internet. Nog meer dan vorige keer worden sociale media het strijdtoneel. Want, zo zei Parscale in een interview kort na Trumps zege in 2016: ‘Hij heeft dit gewonnen dankzij Facebook en Twitter. Het was de snelweg waarop zijn auto reed.’

Sociale media als strijdtoneel. Brad Parscales promotie van digitale chef tot algemene campagnebaas wijst erop dat voor het Trump-team een politieke campagne tegenwoordig wordt gewonnen of verloren op het internet. Meer nog dan in 2016 illustreert de aanstelling dat de president inzet op sociale media om mensen te bereiken. Strateeg. Parscale wordt wel eens de datatovenaar van Trump genoemd, maar het lijkt er vooral op dat hij gewoon heel goed speelt met de kaarten die sociale media hem aanreiken. In de campagne van 2016 werd hij bijgestaan door personeel van Facebook, Twitter en Google die embedded met zijn team werkten. Advertenties. Het geheim van het succes is het advertentiemodel van voornamelijk Facebook. Advertentieruimte wordt er geveild aan de adverteerder die het meeste engagement uitlokt, en niet noodzakelijk aan de hoogste bieder. Dat speelt in het voordeel van de provocatieve boodschappen van het Trump-team, dat zo meer mensen bereikte voor minder geld. Omstreden. Dat model is controversiëler geworden sinds bekend is dat Russische onruststokers er gretig misbruik van maakten, wat de Amerikaanse overheid aan het onderzoeken is. Volgens Parscale was er alvast geen sprake van overlappingen tussen de Russische acties en de digitale strategie van Trumps campagneteam. ‘We hanteren de marketingtechnieken die bedrijven elke dag gebruiken.’

Parscale is loyaal aan Trump en maakte tot enkele jaren geleden websites voor onderdelen van diens zakenimperium. In 2015 werd hij bij de campagne gehaald om de digitale strategie te leiden in de luwte, vanuit zijn kantoor in San Antonio, Texas. Daar spendeerde hij - aanvankelijk alleen, later met een team - zijn tijd vooral met het plaatsen van advertenties op Facebook en Twitter, en niet, zoals traditioneel, met het aankopen van reclameblokken op televisie.

Het deed veel wenkbrauwen fronsen, vooral in de media. Terwijl concurrente Hillary Clinton een interne start-up had van 50 mensen met ervaring in Silicon Valley die wel eens zou tonen hoe een moderne campagne gevoerd wordt, leken Parscale en Trump maar wat aan te modderen. Maar ze gaven iedereen lik op stuk.

Samenwerking

Parscale haalde het maximum uit de manier waarop sociale media het mogelijk maken mensen heel gericht te bereiken. Dat deed hij overigens in samenwerking met mensen van Facebook, Twitter en Google. Op zijn verzoek vaardigden die specialisten af die aan de zijlijn van de Trump-campagne, letterlijk embedded in de kantoren, de ins en outs van de reclamemachine van het sociale netwerk uitlegden. (Dat hadden die bedrijven ook voor de tegenstander willen doen, benadrukken ze, mocht die erom gevraagd hebben.)

Zo kreeg het team van Parscale cruciale onderdelen van het mechanisme, vooral van Facebook, onder de knie. Een daarvan is de veiling van advertenties. Adverteerders kunnen bieden om op een bepaalde plaats op de site of de app gezien te worden. Maar in plaats van naar de hoogste bieder gaat de ruimte naar wie het meeste ‘engagement’ (commentaren, likes, shares) krijgt. En omdat de advertenties van de Trump-campagne - die constant gefinetuned werden om zo veel mogelijk reactie uit te lokken - provocatiever waren, konden ze meer ruimte voor minder geld krijgen.

Het Trump-team maakte ook handig gebruik van Custom Audiences. Die tool maakt het mogelijk lijsten met mailadressen te uploaden op Facebook en zo de accounts van mensen die ooit ergens hun mailadres hebben achtergelaten te bestoken met advertenties. Dat is dan weer uitbreidbaar met Lookalike Audiences. Daarmee kan je mensen bereiken die op bepaalde gebieden een link hebben met mensen op de maillijst (dezelfde leeftijdscategorie, dezelfde postcode, fan van dezelfde sportclub...).

Doelgericht

Dat de digitale weg steeds meer doorslaggevend wordt in het overtuigen van kiezers noemt Sofie Verhalle logisch. De Gentse specialiste in digitale communicatie ziet het ook bij ons. ‘Al zijn de dimensies en het politieke landschap anders. Maar ook hier geldt: Facebook is een datagoudmijn. Het is de ideale manier om in de massa heel doelgericht een bepaald publiek te bereiken, allemaal via persoonsgegevens die we zelf aan Facebook geven.'

'Zo kan je als partij een punt maken over de erfenisbelasting bij mensen tussen 45 en 65 jaar in Vlaamse voorsteden, omdat je weet dat het daar aanslaat. Dat zijn gangbare marketingtechnieken. En wie op de advertentie klikt, komt misschien op de pagina van de partij, klikt mogelijks op ‘like’ of laat zijn mailadres achter, en die heb je zo aan je gebonden’, stelt Verhalle.