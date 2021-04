Capitool in lockdown nadat wagen op twee agenten inrijdt

Volgens NBC News stapte de bestuurder vervolgens uit de wagen met een mes in de hand. Daarna zou hij neergeschoten zijn door de politie. De gewonde agenten en de bestuurder van de wagen werden afgevoerd naar het ziekenhuis. De bestuurder zou volgens Associated Press aan zijn verwondingen overleden zijn. Aan aanwezigen in het Capitool is gevraagd binnen te blijven en weg te blijven van ramen en deuren.